"Волосы дыбом становятся": дончанин рассказал, что "русский мир" творит на Донбассе

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей с каждым годом ухудшается ситуация с бизнесом, ценами и условиями проживания в целом.

Об этом написал журналист Роман Цимбалюк на своей странице в Facebook со ссылкой на местного жителя, рассказав о нововведениях террористов под руководством РФ на Донбассе.

"Мой друг уехал из Донецка. Держался четыре года, причины разные, но все же решил покинуть родной город. От его рассказов про нововведения оккупационных администраций у меня волосы стают дыбом. "Русский мир" без прикрас", – написал Цимбалюк.

Он отметил, что на бизнес на оккупированных территориях приходятся 50-70% налогообложения.

"Две таможни, связь опять отключили, комендантский час, цены как в крупных городах России. Промышленность стоит, шахты режут на метал, Макеевка просела на 30-50 см, так как воду никто не откачивает. Местные "правители" даже хотят деньги за "расторможку" гуманитарной помощи с детскими прививками", – отметил журналист.

Он добавил, что все это делает Россия, а называется это оккупацией.

"Один очень известный человек говорил, что не допустит резни, а сами занимаются этим в тихую", – резюмировал Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские наемники, которые воевали на Донбассе, выдвинули президенту РФ Владимиру Путину требования.