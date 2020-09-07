Волошин: Путин положил конец перемирию на Донбассе и будет продавливать Украину

На Донбассе вооруженные формирования России нарушают полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, уже через неделю интенсивность обстрелов может достигнуть прежнего уровня или превысить его. Президент РФ Владимир Путин попытается давить на украинскую сторону политически и играть на теме местных выборов в Украине.

РФ не готова идти в широкомасштабное наступление, а Украина не готова военным путем освобождать Донбасс. Об этом в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал экс-спикер Генерального штаба ВСУ, военный эксперт Владислав Волошин.

– На Донбассе возобновились активные боевые действия. 6 сентября в результате обстрелов и подрывов на минах погибло трое бойцов ВСУ, еще трое получили ранения. Почему перемирие сорвано?

– Еще на встрече Трехсторонней контактной группы 20 августа Россия встала в позу и заявила, что не будет работать, пока Верховная Рада не примет решение о выборах на Донбассе.

Этим она продемонстрировала, что мир на Донбассе для нее не главное, что перемирие ей не нужно. Главное – решение каких-то своих геополитических вопросов.

Так что назовем это концом перемирия.

А заявление Пушилина, которое он сделал 4 сентября, было ретрансляцией того, что сказали в Москве. Мы же понимаем, что он не самостоятельная фигура. Фактически он передал Украине месседж: готовьтесь, мы будем нарушать это перемирие, мы будем обстреливать ваши позиции.

Основной посыл таков: если Россия не добьется от Украины решения по выборам на Донбассе, ни о каком мире речь идти не может.

– Но с выборами на Донбассе, помимо прочего, есть сугубо юридическая проблема. В эфире Obozrevatel TV Роман Безсмертный обратил внимание на то, что сначала необходимо восстановить реестры избирателей, а на это потребуется 1,5-2 года.

– Да, но Россия не хочет слышать никаких доводов. В частности, о том, что на выборах необходимо обеспечить безопасность для международных наблюдателей, которые должны признать законность выборов.

Сейчас гарантии безопасности наблюдатели не имеют. Поэтому ни ОБСЕ, ни другие международные организации не готовы направлять туда наблюдателей.

– То есть, независимо от того, примет Украина изменения в закон или нет, выборы на Донбассе априори не могут быть признаны легитимными?

– Так точно. Но Россия не хочет в это верить, она гнет свою линию, защищая свои геополитические интересы – руками этих недореспублик и устами этого Пушилина.

То есть смысла держать перемирие у нее нет. Но дестабилизацией ситуации на Донбассе Россия получит возможность давления на украинское общество накануне местных выборов в Украине.

Это возможность влияния, поддержки пророссийских партий, пророссийских кандидатов.

– В таком случае, каков ваш прогноз, во-первых, относительно действий Украины – есть ли опасность, что выборы на Донбассе будут назначены, и, во-вторых, если решение не будет принято, какими могут быть действия России, в частности, в плане военных действий на востоке страны?

– Разумеется, Украина, украинское правительство будут придерживаться позиции, что всё должно быть законно и честно. Если мировое сообщество не признает выборы на Донбассе, если там не будет международных наблюдателей, Украина не рискнет проводить там выборы.

Россия, в свою очередь, прекрасно это понимает, поэтому и прервала перемирие, чтобы получить хотя бы часть политического сегмента на местных выборах на подконтрольной территории.

А дальше она будет действовать по своему сценарию. Лезть в Украину и воевать она, конечно же, сейчас не будет, потому что она не знает, что ей делать с Беларусью. Путин попытается действовать политическим путем через выборы.

"Кремль гнет свою линию, защищая свои геополитические интересы"

– Вы исключаете вероятность масштабного наступления?

– Я не исключаю, но считаю, что сейчас она не настолько высока. Те силы, которые сосредоточены на границах Украины в связи с учениями "Кавказ-2020", а затем "Славянское братство-2020", предназначены для давления на украинское общество.

В большей мере это психологический фактор давления – дескать, в любую минуту мы можем ввести эти войска.

– Есть еще и крымский фактор. Как вы знаете, ситуация с водой на аннексированном полуострове просто катастрофическая. Вы не считаете, что может быть связь между срывом перемирия и этой проблемой? Например, в контексте обмена воды на Донбасс?

– Об этом я говорил месяца полтора назад. А сегодня в России цитируют заявление официального представителя Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Тросселл о том, что и РФ, и Украина ответственны за обеспечение Крыма водой.

Поэтому они попытаются как-то продавить эту воду путем давления на Украину со стороны ООН и других международных организаций.

– Вы считаете, давление будет исключительно дипломатическим, а не военным?

– На данный момент – да. Военным Путин просто не сможет. Особенно после того, как бомбардировщики НАТО пролетели над всей территорией Украины. Россия убедилась в том, что США не оставят Украину.

Поэтому пока будет действовать на политическом поле.

Но интенсивность провокаций на Донбассе возрастет. Возможно, через неделю будут сообщать о десятке-полутора обстрелах наших позиций. Мы вернемся к интенсивности, которая была до перемирия, или еще выше.

Здесь еще один фактор. Месяц не было боевых действий. Что делали обе стороны? Конечно же, делали новые укрепления и все остальное. Значит, сейчас возрастет интенсивность разведки, полезут разведгруппы. Ведь во время перемирия разведка не проводилась.

– И снова активизируются снайперы?

– Возможно. Активизация пойдет по всей линии разграничения.

– В "республиках" уже обещают нанести "сокрушительный удар" по Украине за срыв перемирия, в котором якобы виновна она. О каком ударе может идти речь?

– Где-то они очень интенсивно проведут огневую подготовку, будут потери с нашей стороны. Для нас жизнь каждого человека очень ценна. И то, что несколько человек погибнет или получат ранения – назовем это сокрушительным ударом для Украины.

В политическом поле это тоже будет сокрушительным ударом, потому что это будет ударом по репутации нашей власти.

"Отбить Донбасс военным путем до конца года не удастся".

– Ранее президент Зеленский заявил о том, что "хочет верить" в то, что Донбасс можно вернуть под контроль Украины до конца текущего года. Исходя из последних событий, реально ли это?

– Я ставлю эти слова под большое сомнение. Потому что, чтобы вернуть Донбасс, желания Украины и украинской власти мало.

Военный путь освобождения Донбасса – это очень кровавый путь. И он не настолько быстрый, как кажется. Отбить Донбасс… Там порядка 40-45 тысяч личного состава, они воюют больше 6 лет, они не мальчики для битья. Это профессиональные военные – российские, пророссийские.

У них довольно много и техники, и боеприпасов, и вооружения, и всего прочего. Кроме того, они создали довольно серьезные рубежи обороны. Преодолеть их быстро не получится.

Поэтому не думаю, что удастся отбить Донбасс военным путем до конца года.

– А политическим и дипломатическим?

– Мы понимаем, что Донбасс только тогда вернется в правовое поле Украины, когда мы получим контроль над неконтролируемым участком границы, проведем там выборы и сделаем остальные политические мероприятия.

– Ваш прогноз – когда это можно сделать?

– Трудно сказать, каким путем мы будем возвращать Донбасс, поэтому я прогнозов давать не берусь.