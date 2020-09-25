Россия напросилась на "жесткую миссию", – военный эксперт

Obozrevatel Расследования 05:00, 25.09.2020

Одним из действенных вариантов для достижения мирного урегулирования ситуации на Донбассе является введение миротворцев на территорию Украины.

Однако в случае обострения боевых действий миссия будет не стабилизационной, а более жесткой. Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал военный эксперт, участник миротворческих миссий ООН и операций многонациональных коалиционных сил в разных странах Владислав Волошин.

"Есть такой формат – принуждение к миру. А Россия напрашивается на это", – заявил он.

Владислав Волошин во время одной из миссий за рубежом.
Фото из личного архива

Волошин объяснил, что есть миссии ООН, а есть операции Евросоюза.

"ЕС имеет свои вооруженные силы быстрого реагирования и тоже проводил операции, которые с натяжкой можно назвать стабилизационными – это военные операции для установления мира", – добавил эксперт, не исключая проведения подобной миссии на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

По его мнению, в последнее время Минский формат "затормозил", а Россия заговорила языком ультиматумов.

Полностью интервью можно прочитать тут.

Как сообщал OBOZREVATEL, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украине будет нужна помощь миротворцев ООН в урегулировании конфликта на Донбассе. И хотя этот вопрос пока отложен, но не снят с повестки дня.

По словам Резникова, миротворческая миссия на Донбассе могла бы стать одним из вопросов переговоров на уровне лидеров стран "нормандской четверки".

Комментировать
Расследования

Смотрите также

Госдачу Венедиктовой сняли на видео с дрона

Умер морпех ВСУ, раненный снайпером в июне

Договориться с горняками не удалось, шахты готовят к остановке – заявление КЖРК

ВАКС признал законность закрытия дела "Роттердам+"

В Беларуси тысячи авто перекрыли проспект в знак протеста. Видео