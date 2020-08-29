Волонтеры вспомнили героическую историю гибели комбрига ВСУ под Иловайском

В День памяти погибших защитников Украины, 29 августа, прошло шесть лет с гибели комбрига 51 бригады ВСУ Павла Пивоваренко под Иловайском.

Историю его героического боевого пути напомнили на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook. Несмотря на свои подвиги, мужчина несколько лет был похоронен в безымянной могиле.

"29 августа 2014 года Украина потеряла несколько сотен защитников за несколько часов. Это одна из самых трагических дат российско-украинской войны. Если бы можно было измерить уровень трагичности и глубину боли, когда речь идет о павших воинах, то история Павла Пивоваренко была бы среди первых в таком списке", – пишут волонтеры.

Они напомнили, что во время боев 24-29 августа 51 бригада захватила 13 российских военнослужащих. Это было уникальным достижением, ведь на пленных потом обменяли более 200 захваченных врагом украинских воинов.

Также 51 бригада захватила в бою в Еленовке российский Т-72Б, а в бою в Агрономическом – новейший Т-72Б3. Кроме того, противотанковая батарея этого подразделения ВСУ в районе Кутейниково уничтожила пять единиц бронетехники ВС РФ.

Погибший под Иловайском комбриг 51 бригады ВСУ Павел Пивоваренко Facebook "Повернись живим"

"Благодаря мужеству и мастерству бойцов 51-й бригады захваченные десантники 98-й российской дивизии разоблачили агрессию РФ, и это резко и полностью изменило международное отношение к украинским событиям. 29 августа Павел до последнего пытался руководить боем, но при прорыве в составе колонны пропал без вести. На его бригаду повесили ответственность за все провалы на этом участке фронта, и 51 бригада была расформирована якобы за трусость", – вспоминают волонтеры.

После исчезновения полковника все, кто его знал, утверждали, что он не вышел из боя, исчез, или возможно, погиб. Некоторые вообще распускали слухи о том, что он якобы перешел на сторону врага.

На самом деле Герой погиб, до конца оставаясь со своими бойцами. Он стал одним из немногих командиров бригад ВСУ и НГУ, погибших во время российско-украинской войны.

"Пивоваренко не был изувечен, просто из-за чьего-то недосмотра его не узнали в морге и похоронили в безымянной могиле на Кушугумском кладбище под номером 3191. Среди тех, кого тогда, 30 августа, привезли во двор Запорожского областного отдела судебно-медицинской экспертизы, был и Павел Пивоваренко. Он был абсолютно узнаваем, в своей мультикамовский форме, которую приобрела жена, с оригинальной разгрузкой для автоматных рожков, которые в нескольких десятках экземпляров сделали кустарные умельцы, и даже каской", – рассказали волонтеры о трагическом завершении жизни защитника.

Они отметили, что медицинский осмотр показал, что полковник имел ранение в ногу, а также повреждения спины. Погиб Пивоваренко вследствие попадания осколка в голову.

В течение почти двух лет полковник считался пропавшим без вести. Опознан по результатам теста ДНК мужчина был только в 2016 году. Тогда же его перезахоронили в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская журналистка Михайлина Скорик, муж которой погиб в Иловайске в 2014 году, также поделилась воспоминаниями о личной трагедии. Женщина возобновила хронологию событий дня, когда оборвалась жизнь ее любимого, и рассказала, как живет с этой болью уже шесть лет.