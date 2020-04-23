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23 апреля • обновлено в 08:57
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Волонтеры рассекретили военных Путина, захватывавших Крым

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Экипаж российского малого ракетного корабля "Штиль" принимал участие в операции по захвату Крыма в 2014 году – тогда он был вовлечен в блокировании кораблей ВМСУ в бухте Донузлав.

Такой неоспоримый факт российской агрессии удалось установить волонтерам международного сообщества InformNapalm. Подробнее об этом говорится на сайте сообщества (чтобы посмотреть фотодоказательства, доскролльте новость до конца).

"В перечень лиц командного состава ВС РФ, которым Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении, в настоящее время нет командира МРК "Штиль". Также этот МРК не указан в перечне Военной прокуратуры среди кораблей, задействованных в агрессии против Украины. Мы призываем украинские правоохранительные органы проводить относительно оккупантов все надлежащие процессуальные действия в соответствии с украинским и международным законодательством и подавать их данные в Интерпол", – подчеркивают расследователи.

Командир МРК "Штиль" Владимир Дербетов

Командир МРК "Штиль" Владимир Дербетов

informnapalm.org

В частности, отмечается, что в 2013 году командир МРК "Штиль" Владимир Валерьевич Дербетов, уроженец калмыцкого города Лагань, имел звание капитан-лейтенанта. После участия в спецоперации по захвату Крыма он получил досрочно звание капитана 3-го ранга и медаль Ушакова. Награжден медалью "Адмирал Горшков", имеет звание "ветеран боевых действий" и благодарность от президента РФ Владимира Путина.

Командир МРК "Штиль" Владимир Дербетов

Командир МРК "Штиль" Владимир Дербетов

informnapalm.org

Также волонтеры установили, что в 2015-2017 годах он командовал МРК "Зеленый Дол", тогда корабль выполнял боевые задачи в Сирии. После того, как этот МРК вошел в состав Балтийского флота, Дербетова назначили командиром ракетного корабля на воздушной подушке "Самум". По состоянию на май 2018-го он фиксируется в звании капитан 2-го ранга.

Дербетов

Дербетов

informnapalm.org

Стоит заметить, что еще в 2016 году Дербетов был вписан в базу данных Центра "Миротворец".

Кроме того, расследователи нашли в российских соцсетях и других моряков, участвовавших в спецоперации по захвату Крым в составе экипажа МРК "Штиль".

Дербетов в базе "Миротворца"

Дербетов в базе "Миротворца"

informnapalm.org

Среди них Михеев Дмитрий Алексеевич, 19.12.1994 года рождения (г. Зеленодольск, Татарстан, РФ), который опубликовал фото медали за оккупацию Крыма и наградного удостоверения. Он также загрузил на свою страницу несколько видео с периода службы. Волонтеры отмечают, что такие могут быть использованы в суде и будут полезными для идентификации других моряков-участников агрессии. Ведь на одном из видео зафиксированы моряки "Штиль", на другом – Михеева встречают с поезда после демобилизации, тогда как на стопкадре у фигуранта четко видно шеврон МРК "Штиль".

Член экипажа МРК "Штиль" Михеев Дмитрий

Член экипажа МРК "Штиль" Михеев Дмитрий

informnapalm.org

Еще один моряк – Дорас Дмитрий, 14.04.1994 года рождения (г. Краснодар, РФ) был найден в списке контактов Михеева. На одном из фото с альбома Дораса зафиксированы характерные элементы МРК "Штиль". Также он обнародовал фото с медалью за оккупацию Крыма.

Михеев получил медаль за оккупацию Крыма и наградное удостоверение

Михеев получил медаль за оккупацию Крыма и наградное удостоверение

informnapalm.org

В то же время расследователи InformNapalm добавили, что участие в спецоперации по захвату Крыма – не первое военное преступление для экипажа этого корабля. В 2008 году МРК "Штиль" участвовал в войне против Грузии. С 2009-го на постоянной основе "находился на боевом дежурстве у берегов оккупированной русскими Абхазии".

Член экипажа МРК "Штиль" Дмитрий Дорас

Член экипажа МРК "Штиль" Дмитрий Дорас

informnapalm.org

"Штиль" – малый ракетный корабль проекта 1234.1 "Овод-1". Корабль был спущен на воду в 1978 году. Летом 2019-го на форумах появились фото процесса его "раздевания", то есть с него снимали оснащение перед утилизацией. В феврале 2020 года "Штиль" был исключен из состава ЧФ РФ", – резюмировали в публикации.

Характерные элементы МРК "Штиль" на одном из фото Дорасо

Характерные элементы МРК "Штиль" на одном из фото Дорасо

informnapalm.org

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее волонтеры рассекретили очередных российских наемников, которые принимали непосредственное участие в агрессии против Украины в Крыму. Речь идет о нескольких военных моряках 41-й бригады ракетных катеров ЧФ РФ.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Новости Крыма Россия - страна-агрессор
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Мне вот интересно. Украина не признала Косово, следовательно по х0хлядской логике, Америка И ЕС это агрессоры и оккупанты которые нарушили все международные законы и изменили границы суверенного государства?
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
Кристина Cтефанова, а еще есть Голанские высоты,отжатые Израилем
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Захаров Дмитрий, вопрос Косово для многих тупиковый. Они даже не знают, как на него отвечать, мычат, краснеют и потеют. Так же, как и вопрос Северного Кипра.
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