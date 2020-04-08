Волонтеры показали моряков Путина, захвативших Крым

Волонтеры рассекретили очередных российских наемников, которые принимали непосредственное участие в агрессии против Украины в Крыму.

Речь идет о нескольких военных моряках 41-й бригады ракетных катеров ЧФ РФ. Доказательства собрало международное разведывательное сообщество InformNapalm на основе исследования социальных страниц.

В частности, во время проведения разведки открытых источников информации в соцсети "ВКонтакте" было обнаружено страницу российского моряка Ермакова Олега Николаевича 1992 года рождения. Там парень опубликовал фотографию медали за оккупацию Крыма и наградного удостоверения к ней.

Новые доказательства участия российских наемников в агрессии против Украины informnapalm.org

В удостоверении же указан номер военной части, в которой служил Ермаков, когда Россия начала вооруженную агрессию против Украины в феврале 2014 года.

"Воинская часть 72165 – это 41 бригада ракетных катеров ЧФ РФ, ППД – временно оккупированный Крым, г. Севастополь. В ее структуре два дивизиона: 166-й Новороссийский дивизион малых ракетных кораблей и 295-й Сулинский дивизион ракетных катеров. Корабли обоих участвовали в агрессии , – отмечают расследователи.

Еще одно фото из альбома Ермакова было сделано на борту катера, где на спасательном круге виднеется аббревиатура "РКА 953" – ракетный катер с бортовым номером Р-239 (проект 12411 "Молния", в составе ЧФ РФ с 1992 года, место базирования – временно оккупированный Севастополь, бухта Карантинная). Известно, что он входит в состав 295-го Сулинского дивизиона ракетных катеров 41-й бригады ракетных катеров ЧФ РФ. В 2018 году катеру присвоено название "Набережные Челны".

Новые доказательства участия российских наемников в агрессии против Украины informnapalm.org

При этом в списке друзей Ермакова расследователи нашли еще одного россиянина, которого так же наградили медалью за оккупацию Крыма. Это Александр Пискарев, 30.05.1991 г. р., г. Иваново.

Он тоже участник сообщества под названием "41 бригада ракетных катеров" в соцсети "ВКонтакте", а в его альбоме есть фото, сделанное на борту ракетного катера Р-239.

Олег Ермаков informnapalm.org

Александр Пискарев informnapalm.org

Командиром этого судна во время спецоперации захвата Крыма был капитан 3-го ранга Алексей Николаевич Орляпов, 1982 г. р. Он является участником российской агрессии против Грузии в 2008 году. Зимой 2015-го фигурировал в звании капитана 2-го ранга в должности начальника штаба тактической группы ракетных катеров. А в 2018 году стал командиром малого ракетного корабля (МРК) "Орехово-Зуево" (бортовой номер 626, входит в состав 166 дивизиона малых ракетных кораблей 41 бригады ракетных катеров ЧФ РФ).

Известно, что Орляпов был внесен в базу данных Центра "Миротворец", но по состоянию на 8 апреля 2020 года только в качестве командира МРК "Орехово-Зуево" без указания данных о его участии в оккупации Крыма в должности командира ракетного катера Р-239.

Алексей Орляпов (слева) informnapalm.org

По результатам этого исследования, волонтеры международной разведывательного сообщества InformNapalm обратились в госструктурам Украины с призывом провести все необходимые процессуальные действия в отношении российских наемников, участвовавших в аннексии Крыма.

Новые доказательства участия российских наемников в агрессии против Украины informnapalm.org

Новые доказательства участия российских наемников в агрессии против Украины informnapalm.org

Новые доказательства участия российских наемников в агрессии против Украины informnapalm.org

Как сообщал OBOZREVATEL, поэт и бывший политтехнолог Андрей Орлов, известный под псевдонимом Орлуша, рассказал о том, как на самом деле происходила сдача Донбасса и почему аннексия Крыма российским президентом Владимиром Путиным стала неожиданностью даже для большинства российского истеблишмента.

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