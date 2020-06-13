Волонтеры напомнили последние громкие фейки России о ВСУ

В течение последних нескольких месяцев российские террористы "Л/ДНР" и их пропагандисты активно распространяли в информационном пространстве нелепые фейки о защитниках Украины на Донбассе.

В частности, они касались выдуманных историй об изнасиловании, о пандемии коронавируса, о якобы расколе в рядах ВСУ и прочего. Волонтерский фонд "Повернись живим" на своем сайте опубликовал подборку самых громких информационных вбросов боевиков и их сторонников.

"Изнасилование" американской журналистки

16 мая на пропагандистских ресурсах появилась информация о том, что в зоне проведения ООС была якобы изнасилована фотограф американского информагентства "POLARIS" Дженнифер Туеру Блатти.

Фейк об "изнасиловании журналистки" savelife.in.ua

Кроме того, террористы заявили, что после этого фотографа и ее водителя военные привезли в Трехизбенку, где "собирались инсценировать их гибель в результате минометного обстрела или взрыва".

Дженн Блатти действительно много работала на востоке Украины и даже сделала выставку с фотографиями украинских защитников. Ее хорошо знают среди военных, волонтеров и журналистов.

Через несколько часов после распространения фейковой информации женщина опубликовала опровержение на своей странице в Facebook.

"Эта информация – полная чушь. Если сказать словами президента США – это фейковые новости. Я не была в зоне боевых действий на Донбассе месяцами. А все украинские солдаты, с которыми я работала, звездные солдаты", – написала корреспондент.

Опровержение фейка об "изнасиловании журналистки" savelife.in.ua

"Драки" украинских военных

Того же 16 мая враждебные пропагандистские "медиа" распространили информацию от так называемого представителя "народной милиции "ЛНР" Якова Осадчего. На видео "брифинга" он рассказывал о якобы нескольких "драках", которые произошли между украинскими военными 9 мая. Свои слова террорист попытался "подтвердить" фотографиями участников инцидентов.

Фейк о драках в рядах ВСУ и небоевых потерях защитников Украины savelife.in.ua

На одной из них фигурирует фотография вымышленного "майора Суприкина". В действительности же на ней запечатлен майора ССО Андрей Суприган. Он трагически погиб 13 мая во время военных учений на Донетчине – при отработке десантирования в воду.

Андрей был опытным военным, выполнял боевые задачи во многих горячих точках на Луганщине и Донетчине, в частности, в Дебальцевом, Водяном, Широкином, Кутейниковом и на вражеской территории за линией разграничения. В 2015 и 2016 годах был награжден орденами Богдана Хмельницкого III степени и II степени.

Фейк о драках в рядах ВСУ и небоевых потерях защитников Украины savelife.in.ua

В том же видео "народного милиционера" рассказывается еще об одной "драке" между военными 30-й ОМБр. На иллюстрации – фотографии якобы этого события.

На самом деле это – скриншот с видео, которое снимали российские боевики. Тогда в плен террористов попал военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады Роман Фурсов (Героя в итоге освободили, обменяв, в конце декабря 2019 года). Это случилось на Луганщине 23 ноября 2017 года. Отметим, что тогда указанное видео в сети разместили сами боевики.

Фейк о драках в рядах ВСУ и небоевых потерях защитников Украины savelife.in.ua

Коронавирус и КПВВ

Для создания инфоповодов о якобы ужасных нарушениях со стороны Украины оккупанты решили использовать нагнетание вокруг темы пандемии коронавируса и работы контрольно-пропускных пунктов на Донбассе.

"В последнее время в социальных сетях все чаще встречается информация об открытии контрольно-пропускных пунктов между "ДНР" и Украиной. Обращаем внимание, что такие сообщения не что иное, как провокация, призванная дестабилизировать обстановку в "ДНР". Открыть "границу" в одностороннем порядке невозможно", – шла речь 10 июня в одном из материалов пропагандистской площадки оккупантов.

Также псевдомедиа утверждало о вспышке коронавируса в свободном Славянске и "только 235 лабораторно подтвержденных случаях заболевания коронавирусной инфекцией" на оккупированной части Донбасса.

Фейк о коронавирусе и КПВВ savelife.in.ua

На самом деле 10 июня в штабе ООС сообщили, что, несмотря на очередное смягчение карантина в Украине и учитывая многочисленные обращения граждан, которые хотят пересечь линию разграничения, в 11 часов начат пропуск через КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская ".

"В целом на КПВВ прибыло более 100 граждан, среди которых значительное количество пожилых людей и детей. С 11:00 до 14:00, в вышеуказанных КПВВ пограничники оформили и пропустили более десяти человек, которые намеревались попасть на временно оккупированную территорию Украины. Однако, продержав их несколько часов перед своими блокпостами, российские наемники без объяснения причин вернули этих граждан на контролируемую правительством Украины территорию", – говорится в сообщении.

Фейки России о ВСУ

В то же время, гражданские, проживающие на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, вообще стали заложниками российских войск и их марионеточных администраций.

"11 июня через КПВВ "Станица Луганская" украинскими пограничниками было пропущено пять человек, а через КПВВ "Марьинка" – одно транспортное средство с двумя пассажирами. Оккупанты, заставив людей несколько часов ожидать под палящим солнцем, без объяснения причин цинично отказали им во въезде", – сообщали в штабе ООС.

"Оккупанты фактически заблокировали работу гуманитарных коридоров. Так, более 10 граждан, которые попытались пересечь линию разграничения, были остановлены вооруженными русскими наемниками, и, зря прождав несколько часов перед противотанковыми заграждениями, вынужденно вернулись назад", – рассказали защитники Украины.

Провокации с ОБСЕ

Террористы продолжают делать все, чтобы не допустить на оккупированные территории представителей международных организаций, и, соответственно, сделать так, чтобы те не видели "лишнего". Например, наблюдатели ОБСЕ заявили, что, находясь на оккупированной части Луганской области, стали свидетелями взрыва неподалеку от них.

"29 мая, находясь на блокпосту вооруженных формирований ориентировочно в 1,7 км к юго-западу от населенного пункта Молодежное патруль СММ в составе пяти сотрудников на двух автомобилях слышал взрыв неопределенного происхождения примерно в 100 м на юго-юго-запад. После этого член патруля Миссии, который стоял снаружи, почувствовал ударную волну, а члены вооруженных формирований спрятались в укрытии. Команда СММ немедленно покинула этот район", – говорилось в отчете ОБСЕ.

Сразу после этого на страницах российского издания появилась возмутительная статья об атаке патрулей ОБСЕ на Донбассе. Захватчики всячески намекали, что это якобы совершили Объединенные силы.

Манипулирование данными об ОБСЕ, патрули которой террористы не пускают в ОРДЛО savelife.in.ua

"Российские боевики на Донбассе в очередной раз показали, что границ их фантазии в попытках дискредитировать Украину нет. На этот раз замысел был направлен на преодоление двух задач: во-первых, обвинить ВСУ в нарушении Минских договоренностей, во-вторых, напугать наблюдателей ОБСЕ так, чтобы в будущем они даже не думали перемещаться вблизи линии разграничения", – рассказал источник в Силах специальных операций.

"Кроме пропагандистов "ЛНР", никто не смог определить ни тип примененного вооружения, ни направление огня. Никто не смог подтвердить, что это был "приход" боеприпаса, а не срабатывание установленного боевиками заранее заряда. Так зачем российские СМИ назвали подрыв неизвестного заряда вблизи блокпоста "ЛНР": "Патруль ОБСЕ попал под обстрел на блокпосту "ЛНР"?" – задался вопросом защитник.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель постпреда России при ООН в Женеве (Швейцария) Александр Алимов опубликовал в сети фейковое фото якобы с погибшей на Донбассе девочкой. На самом деле на фотографии – Анастасия Луцишина из российского Уссурийска, которую в 2013 году убил таксист.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!