Волонтеру, убившему учительницу из гранатомета, отменили тюремный приговор

Апелляционный суд Черниговской области отменил приговор к 6 годам тюремного заключения волонтеру АТО и активисту ВО "Свобода" Виталию Курачу за случайный подрыв гранатомета в школе в селе Репки Черниговской области, в результате которого погиб 1 человек и еще 2 были ранены.

Как передают "Українськi новини", данное решение было принято 19 июня. Подсудимый, который является инвалидом 3-й группы, и его адвокаты подали соответствующие апелляционные жалобы.

Они просили суд отменить приговор от 21 марта 2016 года, которым подсудимый был признан виновным ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами), ст. 264 (халатное хранение оружия и боеприпасов) Уголовного кодекса, и оправдать в связи с недоказанностью в его действиях состава указанных преступлений.

Адвокаты волонтера заявили, что суд первой инстанции рассмотрел дело с существенными нарушениями, не установил мотивы подсудимого, а также не принял во внимание, что корпус отстрелянного гранатомета был привезен исключительно для школьного музея. Также суд не проверил показания активиста о наличии разрешения руководителя добровольческого батальона ОУН на вывоз из зоны АТО корпусов отстрелянных гранатометов.

"(Подсудимый) считает, что, передав отстрелянный корпус гранатомета в Репкинскую школу №2, прекратилось и хранение им этого предмета. Доказательств, которые свидетельствуют о его передаче на временное хранение или с другой целью не установлено. Он не брал на себя какие-либо обязанности по контролю за дальнейшим обращением с этим предметом на территории школы, и не имел свободного доступа к нему", - сказано в решении суда.

Более того, суд взял во внимания такие смягчающие обстоятельства: нахождение на иждивении малолетнего ребенка, положительные характеристики с места жительства и от общественных организаций, наличие грамот и благодарностей от имени председателей областных управлений СБУ и полиции в Черниговской области.

Апелляционный суд постановил удовлетворить жалобы подсудимого и отменил приговор, а также вернул дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

Напомним, трагедия в школе на Черниговщине произошла в феврале 2015 года.

От случайного выстрела из ручного противотанкового гранатомета РПГ-18 погибла одна женщина и еще двое получили травмы. Дети же в результате взрыва не пострадали. В дальнейшем опасный дар волонтера было вывезено и уничтожено правоохранителями.

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