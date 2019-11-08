Волонтер заявил об опасной "мягкой силе" Кремля в Украине

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, волонтер Георгий Тука заявил, что Российская Федерация использует эффективные невоенные способы ведения войны в отношении граждан Украины.

"С моей точки зрения, использование российской "мягкой силы" гораздо опаснее не на оккупированных территориях, а на территориях, контролируемых центральной властью", – сказал он OBOZREVATEL.

В этом контексте волонтер заметил: "Ведь это не военная тайна. Например, в отчете начальника генштаба вооруженных сил РФ генерала Герасимова говорится о том, что в современных военных условиях на сугубо военную компоненту отводится лишь 20% успеха, а 80% – это невоенные способы ведения войны".

Признаки "мягкой силы" Кремля можно заметить в центральных СМИ, убежден Тука

Тука заявил о том, что признаки "мягкой силы" Кремля можно заметить, если проанализировать, "как подается информация в целом ряде общенациональных СМИ". "Если провести контент-анализ, то картина вырисовывается очень нерадостная", – сказал он.

Новости Тука раскрыл подлые методы российской пропаганды против Украины

"Например, недавно сайт "Миротворец" выложил результаты контент-анализа того, как подается информация на телеканале "1+1". Показано, как осуществляется манипуляция общественным сознанием", – напомнил волонтер.

Поскольку, по его мнению, в Украине "нет ни понимания, ни объективной оценки реальности", "остается только на общественных началах доносить то, в какой информационной среде мы все живем".

Как писал OBOZREVATEL, ранее донецкий блогер Макс Баринов сообщил о том, что все шесть печатных СМИ, которые выходят в "ДНР", издаются в типографии российского города Ростов-на-Дону и ведут убийственную пропаганду против Украины. Георгий Тука оценил эту проблему как архиважную и предупредил о последствиях.

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