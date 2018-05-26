Волонтер сообщил о потерях ВСУ на Донбассе

Украинские военные понесли потери в зоне конфликта на Донбассе.

Об этом сообщил в своем Facebook украинский волонтер и журналист Мирослав Гай.

"Простите, что не о футболе. Опять погибший", - написал он.

При этом в своем Twitter Гай указывает, что погибших военных было несколько.

"Простите, что не о футболе. Опять погибшие", - отметил он.

При этом подробностей о причинах потерь среди ООС, в частности о месте и обстоятельствах гибели, он не сообщил.

В то же время, в одном из комментариев к посту пользователь сообщает об обстреле в Донецке с применением крупнокалиберного вооружения.

"Было слышно бой в Киевском районе Донецка, не тяжелая арта, а нечто похожее на танки, или большой калибр пулеметов или минометов, очень плотный огонь... Боже, храни Воинов Света!", - написала пользователь Мира Корнилкова.

Простите, что не о футболе.



Опять погибшие.... — Мирослав Гай (@miroslavgai) 26 мая 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе 25 мая украинские военные уничтожили 2 и ранили 4 террористов.