"Riffmaster – рокер": Герой Украины заступилась за Антоненко

Волонтер, Герой Украины Алена Шевцова рассказала о знакомстве с военным и музыкантом Андреем Антоненко (Riffmaster), которого подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета.

"Я давно знаю Андрея. В душе он такой "рокер". Он, пожалуй, не может нормально организовать даже свой рабочий день", – поделилась Шевцова в эфире ObozTV.

По словам Шевцовой, она предлагала взять Антоненко на поруки. Однако, как известно, Печерский районный Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и заключил Антоненко под стражу до 8 февраля.

"Для меня звучит довольно странно, что Андрей организовал преступную группировку из врача и военного медика", – призналась волонтер.

"Конечно, как любой нормальный человек, я за то, чтобы преступления в нашей стране расследовались... Но есть и презумпция невиновности. То, что я увидела на суде – это были какие-то уже заготовленные решения, адвокату там можно было просто не выступать", – отметила она.

Шевцова добавила, что с двумя другими подозреваемыми – детским кардиохирургом Юлией Кузьменко и волонтером, военным медиком Яной Дугарь – она лично не знакома, но следит за их делами.

В частности, она прокомментировала наличие алиби у Дугарь.

"В то время, когда она якобы следила (за машиной Шеремета. – Ред.), когда ее зафиксировали камеры – у нее есть подтверждение в заграничном паспорте, что в это время она была за границей. А во время непосредственно убийства она была в зоне проведения Операции объединенных сил", – объяснила Шевцова.

Также волонтер призвала не манипулировать информацией о том, что Юлия Кузьменко купила себе квартиру или машину.

"Насколько мне известно, она при разводе получила, разделение имущества и т.д. Там много есть нюансов. Просто такое впечатление, что волонтер – такой бедный, несчастный человек, который живет в собачьей будке... Но многие волонтеры – это люди, которые работают, у которых есть собственный бизнес", – подчеркнула она.

"Пока информация, которую мы знаем (от следствия по делу об убийству Шеремета. – Ред.), не подтверждается ничем, кроме слов. Это игра на эмоциях. Это вырезанные фразы, где люди резко высказывались", – констатировала Шевцова.

Андрей Антоненко facebook.com/andrew.antonenko

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