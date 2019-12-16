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16 декабря • обновлено в 15:32
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"Riffmaster – рокер": Герой Украины заступилась за Антоненко

1.4т
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Волонтер, Герой Украины Алена Шевцова рассказала о знакомстве с военным и музыкантом Андреем Антоненко (Riffmaster), которого подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета.

"Я давно знаю Андрея. В душе он такой "рокер". Он, пожалуй, не может нормально организовать даже свой рабочий день", – поделилась Шевцова в эфире ObozTV.

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По словам Шевцовой, она предлагала взять Антоненко на поруки. Однако, как известно, Печерский районный Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и заключил Антоненко под стражу до 8 февраля.

"Для меня звучит довольно странно, что Андрей организовал преступную группировку из врача и военного медика", – призналась волонтер.

"Конечно, как любой нормальный человек, я за то, чтобы преступления в нашей стране расследовались... Но есть и презумпция невиновности. То, что я увидела на суде – это были какие-то уже заготовленные решения, адвокату там можно было просто не выступать", – отметила она.

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Шевцова добавила, что с двумя другими подозреваемыми – детским кардиохирургом Юлией Кузьменко и волонтером, военным медиком Яной Дугарь – она лично не знакома, но следит за их делами.

В частности, она прокомментировала наличие алиби у Дугарь.

"В то время, когда она якобы следила (за машиной Шеремета. – Ред.), когда ее зафиксировали камеры – у нее есть подтверждение в заграничном паспорте, что в это время она была за границей. А во время непосредственно убийства она была в зоне проведения Операции объединенных сил", – объяснила Шевцова.

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Также волонтер призвала не манипулировать информацией о том, что Юлия Кузьменко купила себе квартиру или машину.

"Насколько мне известно, она при разводе получила, разделение имущества и т.д. Там много есть нюансов. Просто такое впечатление, что волонтер – такой бедный, несчастный человек, который живет в собачьей будке... Но многие волонтеры – это люди, которые работают, у которых есть собственный бизнес", – подчеркнула она.

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"Пока информация, которую мы знаем (от следствия по делу об убийству Шеремета. – Ред.), не подтверждается ничем, кроме слов. Это игра на эмоциях. Это вырезанные фразы, где люди резко высказывались", – констатировала Шевцова.

Андрей Антоненко

Андрей Антоненко

facebook.com/andrew.antonenko

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Убийство Павла Шеремета Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персоны
Алена Шевцова Андрей Антоненко (Riffmaster) Павел Шеремет Юлия Кузьменко Яна Дугарь
Место
Украина
Тег
волонтерство
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Пети Moщи
Пети Moщи
С утра в ато была(справка имеется) вечером оказывается за границей была (отметка в паспорте имеется), официально первый в жизни загранпаспорт получила в 2018. По версии следствия вела разведку места преступления. В то что она могла одновременно быть заграницей и в ато можно поверить, а в то что участвовала в подготовке преступления... не никак, не может быть.
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фил филька
фил филька
одновременно отключили телефоны 5 человек и потом одновременно включили)
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фил филька
фил филька
пистолет уже самовыпилился (или помогли). из остальных 4 челов только один в безопасности - который в сизо. остальные же тоже могут неожиданно самовыпилиться, при это сбегать из страны им нельзя - это признание вины считай. вот и попали эти атошники в капкан)) пойду за попкорном
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Новости расследований

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