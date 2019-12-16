"Riffmaster – рокер": Герой Украины заступилась за Антоненко

Волонтер, Герой Украины Алена Шевцова рассказала о знакомстве с военным и музыкантом Андреем Антоненко (Riffmaster), которого подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета.
"Я давно знаю Андрея. В душе он такой "рокер". Он, пожалуй, не может нормально организовать даже свой рабочий день", – поделилась Шевцова в эфире ObozTV.
По словам Шевцовой, она предлагала взять Антоненко на поруки. Однако, как известно, Печерский районный Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и заключил Антоненко под стражу до 8 февраля.
"Для меня звучит довольно странно, что Андрей организовал преступную группировку из врача и военного медика", – призналась волонтер.
"Конечно, как любой нормальный человек, я за то, чтобы преступления в нашей стране расследовались... Но есть и презумпция невиновности. То, что я увидела на суде – это были какие-то уже заготовленные решения, адвокату там можно было просто не выступать", – отметила она.
Шевцова добавила, что с двумя другими подозреваемыми – детским кардиохирургом Юлией Кузьменко и волонтером, военным медиком Яной Дугарь – она лично не знакома, но следит за их делами.
В частности, она прокомментировала наличие алиби у Дугарь.
"В то время, когда она якобы следила (за машиной Шеремета. – Ред.), когда ее зафиксировали камеры – у нее есть подтверждение в заграничном паспорте, что в это время она была за границей. А во время непосредственно убийства она была в зоне проведения Операции объединенных сил", – объяснила Шевцова.
Также волонтер призвала не манипулировать информацией о том, что Юлия Кузьменко купила себе квартиру или машину.
"Насколько мне известно, она при разводе получила, разделение имущества и т.д. Там много есть нюансов. Просто такое впечатление, что волонтер – такой бедный, несчастный человек, который живет в собачьей будке... Но многие волонтеры – это люди, которые работают, у которых есть собственный бизнес", – подчеркнула она.
"Пока информация, которую мы знаем (от следствия по делу об убийству Шеремета. – Ред.), не подтверждается ничем, кроме слов. Это игра на эмоциях. Это вырезанные фразы, где люди резко высказывались", – констатировала Шевцова.
Андрей Антоненко
facebook.com/andrew.antonenko
Как сообщал OBOZREVATEL:
Журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киеве. Машину, в которой он находился, подорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.
12 декабря 2019 года полиция назвала подозреваемых в организации убийства Шеремета.
Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) предъявлено: музыканту, волонтеру и бойцу АТО Андрею Антоненко (Riffmaster); волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко; волонтеру и военной медсестре Яне Дугарь.
Участники АТО Инна Грищенко ("Пума") и ее супруг Владислав ("Буча") были задержаны по другому делу, но также являются фигурантами дела об убийстве Шеремета.
По решению суда, Яну Дугарь отправили под домашний арест. Кузьменко и Антоненко заключили под стражу до 8 февраля.
Андрей Антоненко на суде заявил, что невиновен. Он также указал на различия между собой и подозреваемым с камер наблюдения.
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