Волкер раскрыл новую подлость России по Будапештскому меморандуму

Россия отклонила идею проведения встречи для урегулирования ситуации и восстановления территориальной целостности Украины в рамках Будапештского меморандума.

Об этом рассказал специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер в интервью газете "День".

"Мы поддерживали идею проведения встречи в рамках Будапештского меморандума. Но Россия отклонила ее. Она отказалась, потому что стала единственной страной, которая нарушила Будапештский меморандум, который был форумом, на котором подобная ситуация должна быть урегулирована", — сказал Волкер.

"Об этом говорить полезно, потому что иллюстрирует, что проблемой был не форум, о котором мы говорим, а нежелание России закончить конфликт и взять ответственность за свои действия. И именно на этом мы должны фокусироваться, чтобы заставить Россию прийти к моменту, когда она захочет возобновить мир и территориальную целостность Украины", — добавил он.

Курт Волкер Голос Америки

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Волкер заявил о желании США помочь украинцам на Донбассе, осудив Россию за то, что вместо выполнения Минских соглашений и движения к миру она "дотирует коррумпированных лидеров ОРДЛО и блокирует дипломатический прогресс".