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Волкер раскрыл новую подлость России по Будапештскому меморандуму

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Россия отклонила идею проведения встречи для урегулирования ситуации и восстановления территориальной целостности Украины в рамках Будапештского меморандума.

Об этом рассказал специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер в интервью газете "День".

"Мы поддерживали идею проведения встречи в рамках Будапештского меморандума. Но Россия отклонила ее. Она отказалась, потому что стала единственной страной, которая нарушила Будапештский меморандум, который был форумом, на котором подобная ситуация должна быть урегулирована", — сказал Волкер.

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"Об этом говорить полезно, потому что иллюстрирует, что проблемой был не форум, о котором мы говорим, а нежелание России закончить конфликт и взять ответственность за свои действия. И именно на этом мы должны фокусироваться, чтобы заставить Россию прийти к моменту, когда она захочет возобновить мир и территориальную целостность Украины", — добавил он.

Курт Волкер

Курт Волкер

Голос Америки

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Волкер заявил о желании США помочь украинцам на Донбассе, осудив Россию за то, что вместо выполнения Минских соглашений и движения к миру она "дотирует коррумпированных лидеров ОРДЛО и блокирует дипломатический прогресс".

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Курт Волкер
Место
Россия
Теги
Новости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНР
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Pooh Vini
Pooh Vini
Поведение кацапов,как неоднократно было подмечено,это поведение ЗэКа. Выдуманные "понятия" которые по сути прикрывают подлость ,предательство,злорадство. Гнилые люди,гнилая система . Рад , что "запоребрик" не с нами. Хотя они как раковая опухоль, метастазы пускают в Украину.
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rercjd Micha
rercjd Micha
Это ещё одно подтверждение тому, что Путин положил на Меморандум , а тем более на США! Нет ему равных!
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минин евген
минин евген
rercjd Micha, у этого педофила есть что ложить? ну, разве что мозг.
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