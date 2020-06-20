"Неудачная" грудь, выкидыш, месть: вокруг сожжения авто блогерши в Харькове разыгрался скандал
В Харькове подожгли авто Татьяны Коряк
В Харькове сожгли машину известной украинской блогерши Татьяны Коряк, после того как девушка поддержала подругу, сделавшую неудачную пластическую операцию по увеличению груди.
Инцидент произошел в районе Алексеевка ночью 20 июня. Фотографиями и видео сожженного джипа Коряк поделилась на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
Добавим, Коряк является чемпионкой Украины по фитнес бикини, участницей проекта "Супермама".
Jeep блогерши. Скриншот видео Коряк в Instagram
Поддержала подругу в борьбе против клиники пластичной хирургии
Свое видео с сожженным автомобилем блогерша прокомментировала так: "Вот такая цена у борьбы за справедливость, очень досадно".
Инцидент девушка связывает с тем, что она выступила на стороне своей подруги Юлии Горской. Та стала жертвой неудачного увеличения груди.
Женщину оперировали в Клинике пластической косметической хирургии в Полтаве.
Юлия Горская Instagram / gorskaya_beauty
Осторожно! Фото 18+!
Последствия операции. Instagram / gorskaya_beauty
По словам Коряк, ее подруга в течение трех месяцев не могла отойти от последствий операции. Швы на груди гноились и не заживали. Врачи якобы советовали просто подождать.
"Обращаясь к врачам, я слышала: меняете повязки, швы сами рассосутся, загноенной у вас нет, смазывайте спиртом... Ничего не помогало", – написала сама Горская в Instagram.
Она также была вынуждена пойти на новое оперативное вмешательство.
Горская рассказывала о своей операции в соцсети. Instagram / gorskaya_beauty
Горская рассказывала о своей операции в соцсети. Instagram / gorskaya_beauty
Подруга Коряк также заявила о якобы связи поджога со скандалом вокруг клиники пластической хирургии.
Реакция на инцидент Горской. Instagram / gorskaya_beauty
Реакция на инцидент Горской. Instagram / gorskaya_beauty
Подозреваемого задержали
Подпал произошел ночью на проспекте Победы и попал на видео. Как рассказала владелица пострадавшей машины в соцсети, неподалеку места преступления нашли обгоревшую одежду, вероятно, принадлежащую злоумышленнику. Кроме того, убегая, он потерял телефон.
Пламя при этом перекинулось и на соседнюю машину.
Jeep блогерши. Скриншот видео Коряк в Instagram
Jeep блогерши. Скриншот
Коряк успела заснять горящую машину. Скриншот
На сайте полиции Харьковской области сообщили, что подозреваемым оказался 32-летний местный житель. Его уже задержали.
Полиция выясняет обстоятельства преступления, открыто уголовное производство за умышленное уничтожение или повреждение имущества. Задержанному грозит лишение свободы сроком от 3 до 10 лет.
Задержанный. hk.npu.gov.ua
"Неудачная" грудь, выкидыш, месть: вокруг сожжения авто блогерши в Харькове разыгрался скандал hk.npu.gov.ua
"Неудачная" грудь, выкидыш, месть: вокруг сожжения авто блогерши в Харькове разыгрался скандал hk.npu.gov.ua
Пострадавшая обвинила супруга владелицы косметологии
Блогерша в Instagram сообщила, что задержанным якобы является ее знакомый, муж хозяйки космологического кабинета, с которым она когда-то сотрудничала по бартеру.
Этот кабинет также принимал участие в конфликте – на стороне клиники пластической хирургии.
Задержанный получил множественные ожоги, рассказала женщина.
"Неудачная" грудь, выкидыш, месть: вокруг сожжения авто блогерши в Харькове разыгрался скандал Скриншот
Как передает Telegram-канал "Харьков 1654", жена задержанного в свою очередь сообщила, что Коряк якобы довела ее к выкидышу.
"Неудачная" грудь, выкидыш, месть: вокруг сожжения авто блогерши в Харькове разыгрался скандал Скриншот
"Неудачная" грудь, выкидыш, месть: вокруг сожжения авто блогерши в Харькове разыгрался скандал
"Неудачная" грудь, выкидыш, месть: вокруг сожжения авто блогерши в Харькове разыгрался скандал
"Неудачная" грудь, выкидыш, месть: вокруг сожжения авто блогерши в Харькове разыгрался скандал
"Неудачная" грудь, выкидыш, месть: вокруг сожжения авто блогерши в Харькове разыгрался скандал
"Неудачная" грудь, выкидыш, месть: вокруг сожжения авто блогерши в Харькове разыгрался скандал
"Неудачная" грудь, выкидыш, месть: вокруг сожжения авто блогерши в Харькове разыгрался скандал nikvesti.com
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