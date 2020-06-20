"Неудачная" грудь, выкидыш, месть: вокруг сожжения авто блогерши в Харькове разыгрался скандал

В Харькове сожгли машину известной украинской блогерши Татьяны Коряк, после того как девушка поддержала подругу, сделавшую неудачную пластическую операцию по увеличению груди.

Инцидент произошел в районе Алексеевка ночью 20 июня. Фотографиями и видео сожженного джипа Коряк поделилась на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Добавим, Коряк является чемпионкой Украины по фитнес бикини, участницей проекта "Супермама".

Jeep блогерши. Скриншот видео Коряк в Instagram

Поддержала подругу в борьбе против клиники пластичной хирургии

Свое видео с сожженным автомобилем блогерша прокомментировала так: "Вот такая цена у борьбы за справедливость, очень досадно".

Инцидент девушка связывает с тем, что она выступила на стороне своей подруги Юлии Горской. Та стала жертвой неудачного увеличения груди.

Женщину оперировали в Клинике пластической косметической хирургии в Полтаве.

Юлия Горская Instagram / gorskaya_beauty

Осторожно! Фото 18+!

Последствия операции. Instagram / gorskaya_beauty

По словам Коряк, ее подруга в течение трех месяцев не могла отойти от последствий операции. Швы на груди гноились и не заживали. Врачи якобы советовали просто подождать.

"Обращаясь к врачам, я слышала: меняете повязки, швы сами рассосутся, загноенной у вас нет, смазывайте спиртом... Ничего не помогало", – написала сама Горская в Instagram.

Она также была вынуждена пойти на новое оперативное вмешательство.

Горская рассказывала о своей операции в соцсети. Instagram / gorskaya_beauty

Горская рассказывала о своей операции в соцсети. Instagram / gorskaya_beauty

Подруга Коряк также заявила о якобы связи поджога со скандалом вокруг клиники пластической хирургии.

Реакция на инцидент Горской. Instagram / gorskaya_beauty

Реакция на инцидент Горской. Instagram / gorskaya_beauty

Подозреваемого задержали

Подпал произошел ночью на проспекте Победы и попал на видео. Как рассказала владелица пострадавшей машины в соцсети, неподалеку места преступления нашли обгоревшую одежду, вероятно, принадлежащую злоумышленнику. Кроме того, убегая, он потерял телефон.

Пламя при этом перекинулось и на соседнюю машину.

Jeep блогерши. Скриншот видео Коряк в Instagram

Jeep блогерши. Скриншот

Коряк успела заснять горящую машину. Скриншот

На сайте полиции Харьковской области сообщили, что подозреваемым оказался 32-летний местный житель. Его уже задержали.

Полиция выясняет обстоятельства преступления, открыто уголовное производство за умышленное уничтожение или повреждение имущества. Задержанному грозит лишение свободы сроком от 3 до 10 лет.

Задержанный. hk.npu.gov.ua

"Неудачная" грудь, выкидыш, месть: вокруг сожжения авто блогерши в Харькове разыгрался скандал hk.npu.gov.ua

"Неудачная" грудь, выкидыш, месть: вокруг сожжения авто блогерши в Харькове разыгрался скандал hk.npu.gov.ua

Пострадавшая обвинила супруга владелицы косметологии

Блогерша в Instagram сообщила, что задержанным якобы является ее знакомый, муж хозяйки космологического кабинета, с которым она когда-то сотрудничала по бартеру.

Этот кабинет также принимал участие в конфликте – на стороне клиники пластической хирургии.

Задержанный получил множественные ожоги, рассказала женщина.

"Неудачная" грудь, выкидыш, месть: вокруг сожжения авто блогерши в Харькове разыгрался скандал Скриншот

Как передает Telegram-канал "Харьков 1654", жена задержанного в свою очередь сообщила, что Коряк якобы довела ее к выкидышу.

"Неудачная" грудь, выкидыш, месть: вокруг сожжения авто блогерши в Харькове разыгрался скандал Скриншот

"Неудачная" грудь, выкидыш, месть: вокруг сожжения авто блогерши в Харькове разыгрался скандал

"Неудачная" грудь, выкидыш, месть: вокруг сожжения авто блогерши в Харькове разыгрался скандал

"Неудачная" грудь, выкидыш, месть: вокруг сожжения авто блогерши в Харькове разыгрался скандал

"Неудачная" грудь, выкидыш, месть: вокруг сожжения авто блогерши в Харькове разыгрался скандал

"Неудачная" грудь, выкидыш, месть: вокруг сожжения авто блогерши в Харькове разыгрался скандал

"Неудачная" грудь, выкидыш, месть: вокруг сожжения авто блогерши в Харькове разыгрался скандал nikvesti.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве на Русановке неизвестные сожгли автомобиль Toyota Camry, в результате чего пострадали машины, которые стояли рядом – Audi и Mazda.