Во вторник, 10 марта, вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, устроив бой под населенным пунктом Пески

За сутки убили троих героев и еще 9 были ранены. Подробности боев сообщил в Facebook пресс-центр Операции Объединенных сил.

Противник использовал запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Кроме этого, отмечена работа снайперской пары.

Войска России устроили ВСУ адский бой и убили 3 воинов 112 Украина

Восемь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

три раза рядом с населенным пунктом Пески – из противотанкового ракетного комплекса – 2 ракеты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Новоселовки Второй – из миномета калибра 82 мм – 10 мин, а также из гранатометов различных систем;

рядом с Авдеевкой – из миномета калибра 82 мм - 5 мин, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Васильевки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Павлополь – снайперский огонь;

неподалеку Широкино – из минометов калибра 82 мм – 11 мин.

Ситуация на Донбассе mediarnbo.org

Также девять обстрелов противник совершил в районе оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

два раза вблизи Орехово – из минометов калибра 120 мм враг выпустил 10 мин, с 82-мм миномета – 5 мин, а также велся обстрел со станкового противотанкового гранатомета;

недалеко от населенного пункта Хутор Вольный – из минометов калибра 82 мм – 10 мин, а также зафиксировано обстрелы из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

в районе Новоалександровки – из миномета калибра 120 мм – 2 мины, а также 3 выстрела из станкового противотанкового гранатомета;

рядом с Луганским – из минометов калибра 82 мм – 9 мин, а также противник вел обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Мироновского – из 120-мм миномета – 2 мины;

рядом с Новолуганским и Железным – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

в районе Новгородского – из миномета калибра 82 мм - 4 мины, а также огонь велся из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На все враждебные обстрелы подразделения Объединенных сил прицельными огневыми ударами давали адекватный ответ.

Также сообщается, что противник трижды открывал провокационные обстрелы из автоматических гранатометов и стрелкового оружия в районе участка разведения №3 Богдановка – Петровское. Подразделения Объединенных сил огонь не открывали, соблюдая режим тишины.

Уточнили в украинском штабе и детали боя под Песками: "Российские оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Пески. Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовик один украинский защитник погиб на месте. Впоследствии еще один военнослужащий скончался от полученных ранений. Семь военных получили ранения различной степени тяжести, еще одного защитника госпитализированы с боевой травмой".

Кроме этого, в результате вражеских обстрелов наших позиций один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один получил боевую травму.

С начала текущих суток, 11 марта, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 марта под поселком Пески на Донбассе террористы устроили масштабный обстрел из артиллерии. Они открыли огонь по военному грузовику ВСУ из противотанкового ракетного комплекса.

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