Войска России устроили новые провокации на Донбассе – штаб ООС

За сутки 29 августа ВСУ зафиксировали на Донбассе два нарушения вооруженными формированиями Российской Федерации договоренностей, достигнутых в рамках переговоров ТКГ. Противник, в частности, проявил огневую активность.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским воинами, сообщает штаб ООС на странице в Facebook.

Отмечается, что утром прошедших суток украинские военные заметили, как с стороны временно неподконтрольной Ужовки враг проводил инженерные работы в сторону позиций ВСУ вблизи населенного пункта Водяное. Тогда как после обеда российско-оккупационные войска осуществили неприцельные выстрелы из стрелкового оружия неподалеку Зайцево.

"Выстрелы были провокационными, поэтому огонь наши воины не раскрывали", – заверили в штабе ООС.

Там подчеркнули, что с начала этих суток, 30 августа, на всех участках ответственности украинских подразделений сохранялась тишина, обстрелов со стороны противника не зафиксировано и среди наших защитников нет военных потерь и ранений.

"Подразделения, привлеченные к проведению Операции Объединенных сил продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", – отмечают защитники Украины.

Утренняя сводка штаба ООС по ситуации на Донбассе (Facebook Операция Объединенных сил)

Как сообщал OBOZREVATEL, офицер ВСУ полковник Анатолий (Штрилиц) Штефан заявил о смерти двух российских оккупантов на Донбассе. По его словам, они скончались 28 августа в результате подрыва НВУ в пределах своих позиций.