Войска России устроили новые провокации на Донбассе – штаб ООС

29 августа возле Зайцево ВСУ зафиксировали огневую активность вооруженных формирований РФ
Противник осуществлял неприцельные выстрелы из стрелкового оружия
По данным штаба ООС, они были провокационными и не несли угрозы жизни украинских бойцов
ВСУ зафиксировали нарушения режима тишины со стороны террористов на Донбассе. (armyfm.com.ua)
За сутки 29 августа ВСУ зафиксировали на Донбассе два нарушения вооруженными формированиями Российской Федерации договоренностей, достигнутых в рамках переговоров ТКГ. Противник, в частности, проявил огневую активность.
Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским воинами, сообщает штаб ООС на странице в Facebook.
Отмечается, что утром прошедших суток украинские военные заметили, как с стороны временно неподконтрольной Ужовки враг проводил инженерные работы в сторону позиций ВСУ вблизи населенного пункта Водяное. Тогда как после обеда российско-оккупационные войска осуществили неприцельные выстрелы из стрелкового оружия неподалеку Зайцево.
"Выстрелы были провокационными, поэтому огонь наши воины не раскрывали", – заверили в штабе ООС.
Там подчеркнули, что с начала этих суток, 30 августа, на всех участках ответственности украинских подразделений сохранялась тишина, обстрелов со стороны противника не зафиксировано и среди наших защитников нет военных потерь и ранений.
"Подразделения, привлеченные к проведению Операции Объединенных сил продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", – отмечают защитники Украины.
Утренняя сводка штаба ООС по ситуации на Донбассе (Facebook Операция Объединенных сил)
Как сообщал OBOZREVATEL, офицер ВСУ полковник Анатолий (Штрилиц) Штефан заявил о смерти двух российских оккупантов на Донбассе. По его словам, они скончались 28 августа в результате подрыва НВУ в пределах своих позиций.
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