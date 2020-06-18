Никто из украинских военных не пострадал на Донбассе в результате боевых действий в четверг, 18 июня.

Как сказано в сводке пресс-центра штаба ООС в Facebook, российско-оккупационные войска семь раз нарушили режим тишины, применив запрещенные минометы калибра 120 мм, а также гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

Они обстреляли позиции защитников Украины в районе населенных пунктов Марьинка, Авдеевка, Крымское и Орехово.

"Наши воины немедленно отреагировали на все возможные угрозы со стороны захватчика и заставили его прекратить свои агрессивные действия. Потери оккупантов уточняются", – сказано в сообщении.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим "тишина" придерживался.

Сводка ООС, 18 июня. Источник: Министерство обороны Украины

Как писал OBOZREVATEL, 17 июня войска России обстреляли украинских военных из гранатометов, минометов, крупнокалиберных пулеметов. В результате один украинский военный погиб, один ранен.