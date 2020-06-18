Никто из украинских военных не пострадал на Донбассе в результате боевых действий в четверг, 18 июня.

Как сказано в сводке пресс-центра штаба ООС в Facebook, российско-оккупационные войска семь раз нарушили режим тишины, применив запрещенные минометы калибра 120 мм, а также гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

Они обстреляли позиции защитников Украины в районе населенных пунктов Марьинка, Авдеевка, Крымское и Орехово.

"Наши воины немедленно отреагировали на все возможные угрозы со стороны захватчика и заставили его прекратить свои агрессивные действия. Потери оккупантов уточняются", – сказано в сообщении.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим "тишина" придерживался.

Сводка ООС, 18 июня. Источник: Министерство обороны Украины

Войска России ударили по ВСУ из запрещенного оружия

Войска России ударили по ВСУ из запрещенного оружия

Как писал OBOZREVATEL, 17 июня войска России обстреляли украинских военных из гранатометов, минометов, крупнокалиберных пулеметов. В результате один украинский военный погиб, один ранен.