Войска России ударили по ВСУ адским оружием: последствия попали на видео

Ирина Кулинич Расследования 08:05, 29.04.2020 Обновлено: 08:08, 29.04.2020

Украинские воины показали обстрелы террористов возле Марьинки и Катериновки, а также под Крымским на Луганщине.

Видео опубликовали на странице 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный яр" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Позиции ВСУ на Луганщине подверглись обстрелу 152 миллиметровыми артиллерийскими снарядами. Вероятно, использовались самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация".

Войска России ударили по ВСУ адским оружием и попали на видео
Скриншот из видео

На видео видно осколки снарядов величиной с боевой нож. "А теперь представьте, что делают с человеческим телом несколько десятков таких смертоносных кусков металла. От такого не спасет ни один бронежилет. Еще раз напомним что это оружие, мягко говоря, запрещено согласно Минским договоренностям. Но когда это останавливало РФ?" – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 апреля российские оккупационные войска 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов с тяжелой артиллерии погиб один защитник Украины.

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