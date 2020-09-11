Войска России трижды за сутки атаковали позиции ВСУ – штаб ООС
За прошедшие сутки, 10 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. Они обстреляли из стрелкового оружия позиции ВСУ у Шумов, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ и были оказаны гарантии безопасности.
Украинские защитники оружие в ответ не применяли, боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было. Об этом сообщает в утренней сводке по ситуации на востоке штаб ООС в Facebook.
Отмечается, что благодаря оперативности украинских разведчиков действия противника были спрогнозированы заранее, поэтому нашим защитникам быстро удалось обезопасить не только военнослужащих ОС, но и представителей СЦКК и ОБСЕ.
В то же время еще два враждебных обстрела бойцы ВСУ зафиксировали на участке фронта вблизи Золотого. Сначала противник применил трассирующий шар для поджога травы, а затем открыл огонь по позициям украинских защитников из стрелкового оружия.
С начала этих суток, 11 сентября, уверяют в штабе ООС, режим прекращения огня сохраняется в полной мере. Наши воины продолжают выполнять поставленные задачи и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.
Кроме военнослужащих ВСУ, в районе проведения операции надлежаще исполняют свои задачи и другие составляющие сил обороны.
А в прифронтовых районах саперы ГСЧС Украины продолжают разминировать территории: уже расчищено более девяти гектаров и передано на уничтожение 206 взрывоопасных предметов.
Также для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В частности, за минувшие сутки завершено восстановление 18 домов, еще на 25 объектах работы продолжаются.
"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", – подчеркивают военные.
Как сообщал OBOZREVATEL:
9 сентября состоялось экстренное заседание ТКГ, на котором украинская сторона согласилась проинспектировать 10 сентября позицию у н. п. Шумы под руководством ОБСЕ совместно с представителями сторон конфликта на Донбассе, включая террористов "ДНР".
После переговоров главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что отменил свой приказ об "уничтожении инженерных сооружений ВСУ". Хотя никаких нарушений условий перемирия со стороны Украины на этом участке фронта не было, что подтвердила и ОБСЕ.
Впрочем, назначенная совместная инспекция в районе села Шумы Донецкой области 10 сентября не состоялась.
Председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил о срыве Россией договоренностей об инспекции и выдвижении новых неприемлемых требований.
Позже Офис президента Украины официально заявил о срыве инспекции.
Тем временем российско-оккупационные войска открыли прицельный огонь из стрелкового оружия по позициям ВСУ вблизи населенного пункта Шумы Донецкой области.