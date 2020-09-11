Войска России трижды за сутки атаковали позиции ВСУ – штаб ООС

За прошедшие сутки, 10 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. Они обстреляли из стрелкового оружия позиции ВСУ у Шумов, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ и были оказаны гарантии безопасности.

Украинские защитники оружие в ответ не применяли, боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было. Об этом сообщает в утренней сводке по ситуации на востоке штаб ООС в Facebook.

Отмечается, что благодаря оперативности украинских разведчиков, действия противника были спрогнозированы заранее, поэтому нашим защитникам быстро удалось обезопасить не только военнослужащих ОС, но и представителей СЦКК и ОБСЕ.

В то же время еще два враждебных обстрела бойцы ВСУ зафиксировали на участке фронта вблизи Золотого. Сначала противник применил трассирующий шар для поджога травы, а затем открыл огонь по позициям украинских защитников из стрелкового оружия.

С начала этих суток, 11 сентября, уверяют в штабе ООС, режим прекращения огня сохраняется в полной мере. Наши воины продолжают выполнять поставленные задачи и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

Кроме военнослужащих ВСУ, в районе проведения операции надлежаще исполняют свои задачи и другие составляющие сил обороны.

А в прифронтовых районах саперы ГСЧС Украины продолжают разминировать территории: уже расчищено более девяти гектаров и передано на уничтожение 206 взрывоопасных предметов.

Также, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В частности, за минувшие сутки завершено восстановление 18 домов, еще на 25 объектах работы продолжаются.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", – подчеркивают военные.

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