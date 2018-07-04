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Войска России сорвали перемирие на Донбассе: Объединенные силы удержали оборону

4.2тЧитать новость на украинском

Пророссийские террористы сорвали перемирие на Донбассе, применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Несмотря на объявленное перемирие, боевики российских оккупационных войск на луганском направлении совершили провокацию в районе населенного пункта Крымское, открыв огонь из вооружения БМП и минометов калибром 82 мм, сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook.

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На мариупольском направлении огонь открывали из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по Водяному.

"Враг вел огонь с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных участках использовал вооружения БМП и противотанковые управляемые ракеты", - говорится в сообщении.

При этом террористы 17 раз обстреляли силы ООС.

"На луганском направлении неспокойно было в районе населенного пункта Крымское, где враг применял БМП, ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. За прошедшие сутки противник также проявил себя на светлодарском направлении. Там наши позиции обстреливались из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Новозвановка", - сообщили военные.

На донецком направлении враг бил по защитникам Авдеевки, Катериновки, Красногоровки и Троицкого.

"Неспокойно было на мариупольском направлении, где в очередной раз наблюдалось наибольшее количество вражеских провокаций. В районе населенных пунктов Широкино, Павлополя, Лебединского и Пищевика российские наемники открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а по защитникам Водяного, в частности, противник применил противотанковые управляемые ракеты", - отметили в штабе операции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "третья сила" разбила передовую позицию "ДНР" на Донбассе.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Объект
террористы "ДНР"
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Крым Андрей
Крым Андрей
То ли в укроСМИ, типа обоза, сидят полные идиоты, или они считают свою украинскую аудиторию полными дегенератами. Видимо второе. Вечером пишем про "украинские воены света захватили населённый пункт...", а с утра верещим про "террористы нарушили перемирие..." ипануццо можно от такой наглости. Но дебилы кушают. Просят ещё.
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Войска России в Крыму, куда сцыкливое шароварное стадо ВСУ даже не дёргается. Пропагандоны дешёвые
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Анна Опанасенко
Анна Опанасенко
Тем временем средняя заработная плата в "ДНР" составляет около 6 тыс. рублей (2,5 тыс. грн). Это типа местные воевали, чтобы так «хорошо» жить?
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