Войска России сорвали перемирие на Донбассе: Объединенные силы удержали оборону

Пророссийские террористы сорвали перемирие на Донбассе, применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Несмотря на объявленное перемирие, боевики российских оккупационных войск на луганском направлении совершили провокацию в районе населенного пункта Крымское, открыв огонь из вооружения БМП и минометов калибром 82 мм, сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook.

На мариупольском направлении огонь открывали из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по Водяному.

"Враг вел огонь с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных участках использовал вооружения БМП и противотанковые управляемые ракеты", - говорится в сообщении.

При этом террористы 17 раз обстреляли силы ООС.

"На луганском направлении неспокойно было в районе населенного пункта Крымское, где враг применял БМП, ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. За прошедшие сутки противник также проявил себя на светлодарском направлении. Там наши позиции обстреливались из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Новозвановка", - сообщили военные.

На донецком направлении враг бил по защитникам Авдеевки, Катериновки, Красногоровки и Троицкого.

"Неспокойно было на мариупольском направлении, где в очередной раз наблюдалось наибольшее количество вражеских провокаций. В районе населенных пунктов Широкино, Павлополя, Лебединского и Пищевика российские наемники открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а по защитникам Водяного, в частности, противник применил противотанковые управляемые ракеты", - отметили в штабе операции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "третья сила" разбила передовую позицию "ДНР" на Донбассе.