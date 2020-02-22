Войска России вновь пошли в наступление на Донбассе

Ночью 22 февраля диверсионно-разведывательная группа вооруженных формирований Российской Федерации попыталась прорваться через линию соприкосновения на Донбассе.

Противник под прикрытием огня из стрелкового оружия пытался выйти на украинские позиции вблизи населенного пункта Новотошковское, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Войска России снова пошли в наступление на Донбассе УНН

"Подразделения Объединенных сил своевременно обнаружили врага и очередными огневыми средствами отбили атаку. В результате боевого столкновения ДРГ противника, понеся потери, отступила. При этом, враг оставил на поле боя тело погибшего российского наемника", – говорится в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL ранее, утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации пошли в атаку на Донбассе. В результате боя, который продолжался у Золотого, Вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери.

Оккупанты попытались прорваться через линию разграничения. Бои начались в 5:00 утра сразу на нескольких участках: Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. ВСУ оборонялись.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!