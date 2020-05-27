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27 мая • обновлено в 07:41
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Войска России развязали адские бои на Донбассе: у ВСУ потери

  • 26 мая вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 6 раз обстреляли позиции Объединенных сил

  • В результате вражеского обстрела был убит один защитник Украины

  • Воин получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью

  • ВСУ отомстили за убитого побратима, уничтожив одного и ранив еще одного оккупанта

1.9т
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Российско-оккупационные войска пошли в атаку на Донбассе 26 мая. К сожалению, в результате вражеского обстрела Украина потеряла одного мужественного защитника.

ВСУ отомстили за убитого побратима, уничтожив одного и ранив еще одного оккупанта. Об этом сообщает пресс-центр ООС на странице в Facebook, а Командование ОС выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего украинского героя.

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз обстреляли позиции наших военнослужащих из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Войска России на Донбассе убили украинского воина

Войска России на Донбассе убили украинского воина

Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

  • неподалеку Водяного – с автоматических станковых гранатометов;

  • в окрестностях Новомихайловки и Новотроицкого – со станковых противотанковых гранатометов;

  • в вечернее время вблизи Пищевика и дважды у Марьинки – с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Наши военнослужащие четко дали понять захватчикам, что такие преступные действия без ответа не останутся. Прицельным огнем украинские защитники заставили оккупантов свернуть свою вооруженную активность", – говорится в сообщении.

Ситуация в зоне проведения ООС на Донбассе 26 мая

Ситуация в зоне проведения ООС на Донбассе 26 мая

mediarnbo.org

Отмечается, что с начала этих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. Потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины ООС погибли военные террористы "ДНР"
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