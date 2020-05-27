Войска России развязали адские бои на Донбассе: у ВСУ потери

ВСУ отомстили за убитого побратима, уничтожив одного и ранив еще одного оккупанта

В результате вражеского обстрела был убит один защитник Украины

26 мая вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 6 раз обстреляли позиции Объединенных сил

Российско-оккупационные войска пошли в атаку на Донбассе 26 мая. К сожалению, в результате вражеского обстрела Украина потеряла одного мужественного защитника.

ВСУ отомстили за убитого побратима, уничтожив одного и ранив еще одного оккупанта. Об этом сообщает пресс-центр ООС на странице в Facebook, а Командование ОС выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего украинского героя.

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз обстреляли позиции наших военнослужащих из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Войска России на Донбассе убили украинского воина

Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

неподалеку Водяного – с автоматических станковых гранатометов;

в окрестностях Новомихайловки и Новотроицкого – со станковых противотанковых гранатометов;

в вечернее время вблизи Пищевика и дважды у Марьинки – с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Наши военнослужащие четко дали понять захватчикам, что такие преступные действия без ответа не останутся. Прицельным огнем украинские защитники заставили оккупантов свернуть свою вооруженную активность", – говорится в сообщении.

Ситуация в зоне проведения ООС на Донбассе 26 мая mediarnbo.org

Отмечается, что с начала этих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. Потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

25 мая вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 16 раз обстреляли позиции Объединенных сил. К счастью, украинские защитники не понесли потерь в результате этих провокаций.

По данным украинского Минобороны, руководство российских оккупационных администраций по указанию кураторов из РФ продолжает мероприятия, направленные на искусственное формирование угрозы эскалации боевых действий Украиной.

У полицейского из состава Объединенных сил подтвержден случай заболевания COVID-19. Это первый факт инфицирования защитника в зоне боевых действий на Донбассе.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!