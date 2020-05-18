Войска России разожгли кровавые бои на Донбассе: много раненых и убитых

Вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил Донбассе 17 мая, в результате чего трое украинских военнослужащих получили ранения.

При этом в ответ ВСУ уничтожили двух российских оккупантов и еще двух ранили. Об этом сообщает пресс-центр ООС на странице в Facebook.

Как отметил в Twitter блогер, офицер ВСУ Сергей Нещадим, за минувшие сутки ряды оккупантов потеряли четырех человек: "200" – 2 (4 ОМСБр 2 АК (в результате обстрела), "300" – 2 (1 – 4 ОМСБр 2 АК (в результате обстрела), 1 – 6 ОМСП 2 АК (обстоятельства уточняются).

Война на Донбассе

Во время обстрелов противник использовал запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, БПЛА, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил семь обстрелов:

трижды неподалеку Авдеевки – из минометов 82-го калибра, выпустив 24 мины, а также автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Водяного – применял БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17;

у Славного и Невельского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с Песками – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования РФ нарушили режим прекращения огня рядом с Новоалександровкой, использовав автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Ситуация в зоне проведения ООС на Донбассе 17 мая mediarnbo.org

"Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств Объединенные силы прекратили враждебную активность. Захватчики получили адекватный ответ от украинских воинов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала этих суток российские вооруженные формирования России на Донбассе активности не проявляли. Потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил тоже не зафиксировано. Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

Как сообщал OBOZREVATEL, российско-оккупационные войска 17 мая под Донецком ранили украинского военнослужащего. Террористы устроили обстрел в районе населенного пункта Пески, применив гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.