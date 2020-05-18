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18 мая • обновлено в 07:29
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Войска России разожгли кровавые бои на Донбассе: много раненых и убитых

2.3т
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Вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз обстреляли позиции Объединенных сил Донбассе 17 мая, в результате чего трое украинских военнослужащих получили ранения.

При этом в ответ ВСУ уничтожили двух российских оккупантов и еще двух ранили. Об этом сообщает пресс-центр ООС на странице в Facebook.

Во время обстрелов противник использовал запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, БПЛА, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил семь обстрелов:

  • трижды неподалеку Авдеевки – из минометов 82-го калибра, выпустив 24 мины, а также автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;

  • вблизи Водяного – применял БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17;

  • у Славного и Невельского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • рядом с Песками – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования РФ нарушили режим прекращения огня рядом с Новоалександровкой, использовав автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Ситуация в зоне проведения ООС на Донбассе 17 мая

Ситуация в зоне проведения ООС на Донбассе 17 мая

mediarnbo.org

"Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств Объединенные силы прекратили враждебную активность. Захватчики получили адекватный ответ от украинских воинов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала этих суток российские вооруженные формирования России на Донбассе активности не проявляли. Потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил тоже не зафиксировано. Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

Как сообщал OBOZREVATEL, российско-оккупационные войска 17 мая под Донецком ранили украинского военнослужащего. Террористы устроили обстрел в районе населенного пункта Пески, применив гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины ООС террористы "ДНР"
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