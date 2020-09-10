Войска России притихли на Донбассе – штаб ООС

Марина Лисничук Расследования 07:25, 10.09.2020 Обновлено: 12:13, 10.09.2020

За минувшие сутки, 9 сентября, ВСУ не зафиксировали обстрелов и других нарушений режима полного и всеобъемлющего прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе.

Об этом говорится в утренней сводке по ситуации на востоке от штаба Операции Объединенных сил в Facebook. Там подчеркнули, что в настоящее время параллельно с выполнением боевых задач подразделения ОС и других составляющих сил обороны продолжают тушить очаги огня на Донетчине и Луганщине.

В частности, в среду военные вместе со спасателями ликвидировали ряд пожаров вблизи Катериновки, Новоселовки Второй, Чистого Лимана и Новозвановки.

По данным штаба ООС, от начала четверга, 10 сентября, в полосах ответственности наших бригад обстрелов со стороны противника тоже не зафиксировано.

"Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня сохраняется в полной мере. Защитники Украины не теряют бдительности и готовы к мгновенному реагированию на любые действия противника", – уверяют военные.

Кроме военнослужащих ВСУ, в районе проведения операции надлежаще исполняют свои задачи другие составляющие сил обороны. Тогда как в прифронтовых районах саперы ГСЧС Украины продолжают разминировать территорию: расчистили уже более десяти гектаров и передали на уничтожение 92 взрывоопасных предмета.

Также, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет, спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В частности, за минувшие сутки завершено восстановление 17 домов, еще на 25 объектах работы продолжаются.

Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским защитниками. Они продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

Сводка штаба ООС по ситуации на Донбассе за 9 сентября.
Facebook Операции Объединенных сил
Сводка штаба ООС по ситуации на Донбассе.
Facebook Операции Объединенных сил

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • на срочном заседании Трехсторонней контактной группы из 9 сентября Украина совместно с представителями координатора от ОБСЕ согласилась проинспектировать участок позиций ВСУ у Шумов на Донетчине.

  • Украинские представители ОРДЛО в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский и Сергей Гармаш выразили свои опасения по поводу решения ТКГ.

  • В Офисе президента объяснили, что украинская сторона согласилась на инспекцию, чтобы опровергнуть фейки оккупантов и не допустить новых провокаций. Юридически инспекцию позиций будет проводить посредник – ОБСЕ, а не стороны конфликта, однако в сопровождении представителей сторон.

  • "Республика" решила отправить на инспекцию генерал-майора ВС России Руслана Якубова (Вахитова). Известно, что он внесен в базу "Миротворца".

  • Также главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что отменил свой приказ об "уничтожении инженерных сооружений Вооруженных сил Украины".

  • Украинцы негативно отреагировали на решение ТКГ. Политики, военнослужащие, журналисты расценили его как унижение и предательство. Также Верховную Раду призвали немедленно отреагировать на это.

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