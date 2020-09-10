Войска России притихли на Донбассе – штаб ООС

Обстрелов и других нарушений со стороны ВС РФ зафиксировано не было
Украинские защитники полностью контролируют ситуацию в районе проведения ООС
Параллельно они вместе со спасателями продолжают тушить очаги огня на Донетчине и Луганщине
На Донбассе 9 сентября ВСУ не зафиксировали нарушений перемирия со стороны ВС РФ.
За минувшие сутки, 9 сентября, ВСУ не зафиксировали обстрелов и других нарушений режима полного и всеобъемлющего прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе.
Об этом говорится в утренней сводке по ситуации на востоке от штаба Операции Объединенных сил в Facebook. Там подчеркнули, что в настоящее время параллельно с выполнением боевых задач подразделения ОС и других составляющих сил обороны продолжают тушить очаги огня на Донетчине и Луганщине.
В частности, в среду военные вместе со спасателями ликвидировали ряд пожаров вблизи Катериновки, Новоселовки Второй, Чистого Лимана и Новозвановки.
По данным штаба ООС, от начала четверга, 10 сентября, в полосах ответственности наших бригад обстрелов со стороны противника тоже не зафиксировано.
"Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня сохраняется в полной мере. Защитники Украины не теряют бдительности и готовы к мгновенному реагированию на любые действия противника", – уверяют военные.
Кроме военнослужащих ВСУ, в районе проведения операции надлежаще исполняют свои задачи другие составляющие сил обороны. Тогда как в прифронтовых районах саперы ГСЧС Украины продолжают разминировать территорию: расчистили уже более десяти гектаров и передали на уничтожение 92 взрывоопасных предмета.
Также, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет, спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В частности, за минувшие сутки завершено восстановление 17 домов, еще на 25 объектах работы продолжаются.
Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским защитниками. Они продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.
Сводка штаба ООС по ситуации на Донбассе за 9 сентября. Facebook Операция объединенных сил
Сводка штаба ООС по ситуации на Донбассе. Facebook Операция объединенных сил
Как сообщал OBOZREVATEL:
на срочном заседании Трехсторонней контактной группы из 9 сентября Украина совместно с представителями координатора от ОБСЕ согласилась проинспектировать участок позиций ВСУ у Шумов на Донетчине.
Украинские представители ОРДЛО в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский и Сергей Гармаш выразили свои опасения по поводу решения ТКГ.
В Офисе президента объяснили, что украинская сторона согласилась на инспекцию, чтобы опровергнуть фейки оккупантов и не допустить новых провокаций. Юридически инспекцию позиций будет проводить посредник – ОБСЕ, а не стороны конфликта, однако в сопровождении представителей сторон.
"Республика" решила отправить на инспекцию генерал-майора ВС России Руслана Якубова (Вахитова). Известно, что он внесен в базу "Миротворца".
Также главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что отменил свой приказ об "уничтожении инженерных сооружений Вооруженных сил Украины".
Украинцы негативно отреагировали на решение ТКГ. Политики, военнослужащие, журналисты расценили его как унижение и предательство. Также Верховную Раду призвали немедленно отреагировать на это.
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