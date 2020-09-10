Войска России притихли на Донбассе – штаб ООС

На Донбассе 9 сентября ВСУ не зафиксировали нарушений перемирия со стороны ВС РФ.

За минувшие сутки, 9 сентября, ВСУ не зафиксировали обстрелов и других нарушений режима полного и всеобъемлющего прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе.

Об этом говорится в утренней сводке по ситуации на востоке от штаба Операции Объединенных сил в Facebook. Там подчеркнули, что в настоящее время параллельно с выполнением боевых задач подразделения ОС и других составляющих сил обороны продолжают тушить очаги огня на Донетчине и Луганщине.

В частности, в среду военные вместе со спасателями ликвидировали ряд пожаров вблизи Катериновки, Новоселовки Второй, Чистого Лимана и Новозвановки.

По данным штаба ООС, от начала четверга, 10 сентября, в полосах ответственности наших бригад обстрелов со стороны противника тоже не зафиксировано.

"Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня сохраняется в полной мере. Защитники Украины не теряют бдительности и готовы к мгновенному реагированию на любые действия противника", – уверяют военные.

Кроме военнослужащих ВСУ, в районе проведения операции надлежаще исполняют свои задачи другие составляющие сил обороны. Тогда как в прифронтовых районах саперы ГСЧС Украины продолжают разминировать территорию: расчистили уже более десяти гектаров и передали на уничтожение 92 взрывоопасных предмета.

Также, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет, спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В частности, за минувшие сутки завершено восстановление 17 домов, еще на 25 объектах работы продолжаются.

Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским защитниками. Они продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

Сводка штаба ООС по ситуации на Донбассе за 9 сентября. Facebook Операция объединенных сил

Сводка штаба ООС по ситуации на Донбассе. Facebook Операция объединенных сил

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