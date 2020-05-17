Войска России пошли в атаку на ВСУ на Донбассе и поплатились: детали боев

Вооруженные формирования России шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе 16 мая, но нарвались на мощный отпор и поплатились за такие действия.

По данным разведки, украинские военнослужащие ранили одного российского оккупанта. При этом с начала этих суток противник вновь нарушил режим тишины, в результате чего ранение получил воин ВСУ, сообщает пресс-центр ООС на странице в Facebook.

Враг обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, по украинских защитниках, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", оккупанты совершили пять обстрелов:

неподалеку Новотроицкого, Гранитного, Авдеевки, а также дважды рядом с Лебединским – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" захватчики стреляли один раз:

у Новгородского – с запрещенных к размещению на линии соприкосновения минометов калибра 120 мм, выпустив 30 мин.

"Украинские воины на такие преступные действия противника с ответом не задержались и открыли прицельный огонь по опорным пунктам захватчиков. Вооруженные формирования РФ получили достойный отпор", – говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что с начала 17 мая в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник уже дважды обстрелял позиции ВСУ у Авдеевки – с 82 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранение. Тогда как потери противника уточняются.

Добавим, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава ОбъеЯк повідомляв OBOZREVATEL, збройні формування Росії увечері 16 травня обстріляли будинки мирних жителів у Водяному Донецької області.диненных сил не зафиксировано. Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

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Как сообщал OBOZREVATEL, вооруженные формирования России вечером 16 мая обстреляли дома мирных жителей в Водяном Донецкой области.