Войска России подло ударили по ВСУ на Донбассе: есть раненые с обеих сторон

Вооруженные формирования Российской Федерации за сутки 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинский военных получили ранения.

Как сообщил пресс-центр ООС, 24 апреля противник применил против ВСУ запрещенные минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Террористы ударили по ВСУ

"Наши военнослужащие из имеющихся огневых средств давали оккупационным подразделениям достойный ответ на каждый обстрел и вовремя и жестко пресекали преступную вооруженную активность", – говорится в сообщении.

По предварительным данным разведки, украинские бойцы ранили по меньшей мере одного оккупанта.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" подразделения ВСУ зафиксировали пять нарушений режима "Тишина". Неподалеку Павлополя враг из минометов калибра 82 мм выпустил по украинских позициях 23 мины, а у Лебединского вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По защитникам Старогнатовки террористы дважды открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а защитников Широкино вечером обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Утром по опорным пунктам Объединенных сил рядом с Орехово противник выпустил 20 мин 120-го калибра, а после полудня защитников населенного пункта Хутор Вольный обстрелял из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Впоследствии российские наемники вели огонь из 120 мм и 82-мм минометов по защитниках Новоалександровки, использовав всего 30 мин. Позиции украинских военных рядом с Новотошковским захватчики обстреляли из минометов 120-го калибра, а по защитникам Новозвановки применили 82-мм минометы, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Агрессивные действия противника получили надлежащую оценку со стороны защитников Украины.

С начала этих суток российские наемники открывали огонь по позициям в районе Авдеевки из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В ответ военные ВСУ оперативно применяли дежурные огневые средства.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 апреля в Луганской области вооруженные формирования России в очередной раз обстреляли позиции украинских Объединенных сил. Вследствие вражеского пулеметного огня один украинский военнослужащий получил ранения.

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