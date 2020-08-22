Войска России один раз нарушили режим тишины на Донбассе – штаб ООС

Марина Погорилко Расследования 18:51, 22.08.2020 Обновлено: 19:04, 22.08.2020

В течении субботы, 22 августа, ситуация в районе проведения ООС в Донецкой и Луганской областях остается полностью контролируемой украинским воинами. С начала текущих суток там зафиксировано один факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ.

Об этом говорится в вечерней сводке ООС в Facebook. Отмечается, что противник совершил один выстрел из ручного противотанкового гранатомета у Марьинки. Военнослужащие Объединенных сил оружие в ответ не применяли.

В то же время, на других участках ответственности украинских подразделений режим тишины сохранялся в полной мере. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Отмечается, что подразделения ДСНС Объединенных сил проводят профилактические мероприятия на территории населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения. В частности:

  • саперы разминировали более девяти гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 136 найденных взрывоопасных предметов

  • спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Только за минувшие сутки они отремонтировали 5 домов. Еще в тридцати девяти объектах работы продолжаются.

С начала суток в зоне ООС зафиксирован один случай нарушения режима тишины.
Facebook Операции Объединенных Сил
Военнослужащие ВСУ ответный огонь не открывали.
Facebook Операции Объединенных Сил

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • за минувшие сутки, 21 августа, по всей линии соприкосновения прошедшие сутки сохранялась тишина. Боевых потерь на ранений в рядах Объединенных сил нет.

  • 20 августа украинские военные на Донбассе зафиксировали два нарушения режима прекращения огня со стороны российских наемников.

  • Ранее ГУР Минобороны рассказало, что боевиков заметили за минированием территории, что в конечном итоге привело к травмированию мирного жителя.

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