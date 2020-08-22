Войска России один раз нарушили режим тишины на Донбассе – штаб ООС

Вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим тишины с начала суток 22 августа (фото: ZIK.ua).

В течении субботы, 22 августа, ситуация в районе проведения ООС в Донецкой и Луганской областях остается полностью контролируемой украинским воинами. С начала текущих суток там зафиксировано один факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ.

Об этом говорится в вечерней сводке ООС в Facebook. Отмечается, что противник совершил один выстрел из ручного противотанкового гранатомета у Марьинки. Военнослужащие Объединенных сил оружие в ответ не применяли.

В то же время, на других участках ответственности украинских подразделений режим тишины сохранялся в полной мере. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Отмечается, что подразделения ДСНС Объединенных сил проводят профилактические мероприятия на территории населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения. В частности:

саперы разминировали более девяти гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 136 найденных взрывоопасных предметов

спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Только за минувшие сутки они отремонтировали 5 домов. Еще в тридцати девяти объектах работы продолжаются.

С начала суток в зоне ООС зафиксирован один случай нарушения режима тишины. Facebook Операции Объединенных Сил

Военнослужащие ВСУ ответный огонь не открывали. Facebook Операции Объединенных Сил

Как сообщал OBOZREVATEL:

за минувшие сутки, 21 августа, по всей линии соприкосновения прошедшие сутки сохранялась тишина. Боевых потерь на ранений в рядах Объединенных сил нет.

20 августа украинские военные на Донбассе зафиксировали два нарушения режима прекращения огня со стороны российских наемников.

Ранее ГУР Минобороны рассказало, что боевиков заметили за минированием территории, что в конечном итоге привело к травмированию мирного жителя.

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