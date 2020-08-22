Войска России не нарушали режим тишины на Донбассе – штаб ООС

В течение пятницы, 21 августа, обстрелов и других нарушений режима тишины со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе зафиксировано не было.

Как сообщил пресс-центр штаба ООС в Facebook, режим тишины сохранялся на всех участках ответственности украинских подразделений.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 22 августа, на всех участках ответственности подразделений из состава ООС также сохранялась тишина. Среди воинов ВСУ нет боевых потерь и ранений.

"Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой подразделениями из состава Объединенных сил. Украинские защитники продолжают неуклонно соблюдать условия полного и всеобъемлющего режима прекращения огня и добросовестно выполнять свои задачи по назначению", – говорится в сообщении.

Также подразделения ООС готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

Скрин Facebook

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