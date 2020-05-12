Войска России готовили обострение на Донбассе под прикрытием 9 Мая – разведка

Виктория Довгань Расследования 17:01, 12.05.2020 Обновлено: 17:01, 12.05.2020

Главное управление разведки узнало о том, что командование российских оккупационных войск продолжает скрыто повышать готовность к применению соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК.

Как сообщается на сайте Министерства обороны Украины, 9 мая под видом якобы обеспечения торжественных мероприятий оккупанты задействовали дополнительное количество транспортных средств, в том числе с целью доставки боеприпасов для вооружения запрещенного калибра на отдельные огневые позиции своих артиллерийских подразделений.

Войска России на Донбассе
"Вчасно"

При этом, противник усилил контроль за поддержанием боеготовности передовых подразделений, увеличив количество представителей командного состава, который постоянно находится в районах передовых позиций.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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