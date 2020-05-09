Войска России атаковали ВСУ на Донбассе и поплатились: много раненых

Тимур Григоренко Расследования 07:51, 9.05.2020 Обновлено: 08:17, 9.05.2020

За прошедшие сутки, 8 мая, четыре военных ВСУ получили ранения в зоне ООС. При этом украинские защитники уничтожили одного российского оккупанта и еще двух ранили.

Всего оккупанты семь раз проводили обстрелы позиций ОС на Донбассе, сообщает пресс-центр штаба. Противник применил минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, БПЛА, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Война на Донбассе

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг вел огонь по нашим позициям неподалеку Широкино, около Каменки, Марьинки, Авдеевки и Песков.

"Объединенные силы дали решительный ответ на все огневые провокации противника, заставив российских наемников соблюдать режим прекращения огня", – говорится в сводке.

В районе ответственности ОТГ "Север" противник вел огонь у Орехова и Крымского.

С начала текущих суток, 9 мая, враг обстрелял позиции ОС у Крымского и Хутора Вольного. Потерь среди ВСУ нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей работают снайперы ФСБ России.

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