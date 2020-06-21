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Войска России 28 раз за сутки атаковали ВСУ: есть раненые, – штаб ООС

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Расследования
2,8 т.

  • За прошедшие сутки, 20 июня, вооруженные формирования РФ 28 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

  • Они обстреляли позиции Объединенных сил из запрещенного Минскими договоренностями тяжелого вооружения

  • В результате действий оккупантов трое украинских защитников получили ранения, еще один воин был ранен с начала 21 июня

  • По данным разведки, в ответ на провокации ВСУ ранили одного захватчика

Война на Донбассе

Вооруженные формирования РФ на Донбассе ранили воинов ВСУ

В субботу, 20 июня, российско-оккупационные войска 28 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе. В результате таких действий трое украинских военнослужащих получили ранения.

Еще один защитник был ранен в результате действий оккупантов за эти сутки. Всех воинов оперативно доставили в лечебные учреждения и оказали необходимую медицинскую помощь, сообщает пресс-центр ООС на странице в Facebook.

В ответ на провокации ВСУ ранили одного захватчика. Отмечается, что за прошедшие сутки противник обстреливал ОС из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометов, а также неуправляемых авиационных ракет, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг стрелял:

  • вблизи Хутора Вольного – из 152-мм и 122-мм орудий и минометов калибра 120 мм и 82 мм, а затем с гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

  • у Новоалександровки, Шумов, Троицкого, Золотого-4, Орехово и Попасной – с минометов 122-го калибра;

  • неподалеку Новозвановки, Луганского, Новотошковского и Крымского – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

  • недалеко от Железного – со стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник открывал огонь:

  • на подступах к Авдеевке и Широкино – с минометов калибра 82;

  • неподалеку Павлополя – из целого спектра пехотного вооружения, а также неуправляемых авиационных ракет С-8.

"Наши воины такие наглые действия без ответа не оставили и применили дежурные огневые средства, после чего оккупанты свернули свою преступную активность", – говорится в сообщении.

В штабе ООС добавляют, что уже с начала этих суток было зафиксировано 4 случая нарушения врагом режима прекращения огня. Российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" вблизи Шумов дважды открывали огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм. Наших защитников неподалеку Железного противник обстрелял из 120-мм минометов, а защитников Крымского – с минометов калибра 120 мм и 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Сейчас ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами.

Сводка штаба ООС о ситуации на Донбассе

Сводка штаба ООС о ситуации на Донбассе (Facebook пресс-центре ООС)

Сводка штаба ООС о ситуации на Донбассе 20 июня

Сводка штаба ООС о ситуации на Донбассе 20 июня (Facebook пресс-центре ООС)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Луганской области 20 июня задержали бывшего воина АТО, который хотел взорвать госпиталь в Северодонецке и железнодорожную станцию в посолке Рубежное.

УкраинаОперация Объединенных сил на ДонбассеВойна на ДонбассеООСВооруженные силы Украины
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  1. /Расследования