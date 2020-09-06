Войска России убили украинского военного, ВСУ ударили в ответ

В воскресенье, 6 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации во второй раз нарушили полный и всеобъемлющий режим прекращения огня и убили военнослужащего Вооруженных Сил Украины.

Как написала пресс-служба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook, противник открыл огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений ОС неподалеку Причепиловки на Луганщине.

"К сожалению, один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранение, несовместимое с жизнью", – говорится в сообщении.

Командование Объединенных сил выразило соболезнования родным и близким погибшего.

Отмечается, что в ответ на обстрел украинские воины применили имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием РФ отпор. До этого на провокационные обстрелы во время режима прекращения огня они не реагировали. Потери противника будут уточнены позже.

Пост о нарушении режима тишины на Донбассе. Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 сентября в результате вражеского обстрела на Донбассе получил ранения воин ВСУ, двое украинских защитников подорвались на неизвестном взрывном устройстве, еще двое военнослужащих ОС получили ранения в результате подрыва автомобиля.

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