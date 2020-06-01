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1 июня • обновлено в 16:46
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Войска РФ стягивают на Донбасс тяжелое вооружение и прикрываются от ОБСЕ "COVID-19" – штаб ООС

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Поддерживаемые РФ оккупационные войска намеренно совершают провокационные обстрелы участков разведения и населенных пунктов на Донбассе, а также систематически отказывают патрулям ОБСЕ в доступе к неподконтрольных правительству Украины территорий, "прикрываясь коронавирусом".

Также постоянно фиксируются нарушения со стороны оккупантов существующих договоренностей по отводу тяжелого вооружения. Об этом говорится в сообщении украинской стороны Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на странице штаба ООС в Facebook.

В частности, на прошлой неделе наблюдатели СЦКК зафиксировали обстрел населенного пункта Авдеевка, в результате чего был поврежден жилой дом. К счастью, жертв и раненых среди гражданского населения нет.

Войска РФ стягивают на Донбасс тяжелое вооружение и прикрываются от ОБСЕ "COVID-19" – штаб ООС

В то же время беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ на оккупированной территории возле населенного пункта Терновое в Донецкой области зафиксировал размещение трех единиц реактивной системы залпового огня, а также 62 танка Т-72Б и Т-64.

"С целью сокрытия от патрулей СММ размещения военной техники с нарушением договоренностей на неподконтрольной правительству Украины территории, российские оккупанты систематически препятствуют деятельности СММ ОБСЕ, ссылаясь на "распространение COVID-19" или на необоснованные приказы их командиров", – объясняют в СЦКК, добавляя, что с начала года было зафиксировано более 452 подобных случаев.

Все указанные факты подтверждаются представителями СММ ОБСЕ в их ежедневных отчетах. Также отмечается, что российские захватчики продолжают демонстрировать устойчивое нежелание соблюдать Минские договоренности и откровенно игнорируют взятые на себя обязательства в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы.

"Своими действиями они подтверждают стремление к дальнейшему обострению конфликта, увеличивая количество вооружения и военной техники в непосредственной близости от линии соприкосновения, чем подвергают опасности мирное население в оккупированных ими населенных пунктах", – резюмируют в СЦКК.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе в зоне ООС под вражескими обстрелами получил ранение украинский военный. В частности, 1 июня противник с беспилотного летательного аппарата сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООС террористы "ДНР" ОБСЕ
Расследования

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