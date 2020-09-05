Войска РФ соблюдали режим тишины на Донбассе – штаб ООС

Кирилл Лютый Расследования 18:24, 5.09.2020

В субботу, 5 сентября, на Донбассе соблюдался режим прекращения огня, российско-оккупационные войска не нарушали тишину.

Как сказано в сводке пресс-центра штаба ООС, ситуация на фронте "полностью контролируется украинским воинами".

"Защитники Украины не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые действия противника", – отмечается в сообщении.

При этом работа над ликвидацией пожаров на территории Луганской и Донецкой областей продолжается. Речь о районах населенных пунктов Трехизбенка, Лобачево, Лопаскино, Красногоровка, Гладосово, Валуйское.

Как писал OBOZREVATEL, несмотря на объявленное перемирие, Россия продолжает усиливать свои позиции на временно оккупированной территории Донбасса.

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