Войска РФ опять устроили обстрелы на Донбассе, но ВСУ "промолчали" – штаб ООС

Кирилл Лютый Расследования 17:45, 26.09.2020 Обновлено: 17:57, 26.09.2020

Российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, устроив обстрелы возле поселка Новолуганское Донецкой области.

Об этом сказано в вечерней сводке штаба ООС в субботу, 26 сентября. Оккупанты применили станковые автоматические гранатометы. Украинские военные не применили оружие в ответ, поскольку обстрелы "не несли угрозы" и были неприцельными.

"В результате выстрелов боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет. В районе проведения операции Объединенных сил ситуация остается спокойной и контролируемой украинскими воинами", – сказано в сообщении.

Оккупанты стреляли возле Новолуганского.
Сводка ООС за субботу, 26 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе российско-оккупационные войска наращивают боеспособность армейских корпусов, увеличивают минные поля и размещают боеприпасы в жилых массивах. Активность террористов зафиксировали наблюдатели ОБСЕ и украинские разведчики.

Комментировать
Расследования

Смотрите также

Мировые лидеры выразили соболезнования Украине в связи с катастрофой Ан-26 под Харьковом

В Каменском партия "За майбутнє" не примет участия в выборах из-за нарушения гендерной квоты

Умер один из курсантов, выживших в катастрофе самолета Ан-26

В сети показали фото курсантов и экипажа, разбившихся на Ан-26 под Харьковом

Ан-26 с курсантами разбился под Харьковом: почасовая хронология трагедии, все детали, фото и видео