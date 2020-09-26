Войска РФ опять устроили обстрелы на Донбассе, но ВСУ "промолчали" – штаб ООС

Российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, устроив обстрелы возле поселка Новолуганское Донецкой области.

Об этом сказано в вечерней сводке штаба ООС в субботу, 26 сентября. Оккупанты применили станковые автоматические гранатометы. Украинские военные не применили оружие в ответ, поскольку обстрелы "не несли угрозы" и были неприцельными.

"В результате выстрелов боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет. В районе проведения операции Объединенных сил ситуация остается спокойной и контролируемой украинскими воинами", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе российско-оккупационные войска наращивают боеспособность армейских корпусов, увеличивают минные поля и размещают боеприпасы в жилых массивах. Активность террористов зафиксировали наблюдатели ОБСЕ и украинские разведчики.