Войска РФ нарушили тишину на Донбассе – штаб ООС

За сутки по состоянию на утро 23 сентября вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в сводке ООС в Facebook. Отмечается, что противник совершил один выстрел из ручного противотанкового гранатомета у Марьинки. Военнослужащие Объединенных сил оружие в ответ не применяли.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток, 23 августа, в полосах ответственности наших боевых бригад обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не отмечено, на всех участках фронта наблюдалась тишина.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским воинами.

Следуя полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня наши военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи

Террористы на Донбассе открыли огонь из гранатомета (Facebook штаба ООС)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, с начала суток 22 августа в зоне проведения ООС зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ.