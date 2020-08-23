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Войска РФ нарушили тишину на Донбассе – штаб ООС

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Расследования
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  • Украинские военные зафиксировали одно нарушение перемирия со стороны террористов

  • Военнослужащие ВСУ оружие в ответ не применяли

  • Потерь среди военных ОС за сутки нет

Террористы 'Л/ДНР' один раз нарушили перемирие в Донбассе

Террористы "Л/ДНР" один раз нарушили перемирие в Донбассе. Галинфо

За сутки по состоянию на утро 23 сентября вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в сводке ООС в Facebook. Отмечается, что противник совершил один выстрел из ручного противотанкового гранатомета у Марьинки. Военнослужащие Объединенных сил оружие в ответ не применяли.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток, 23 августа, в полосах ответственности наших боевых бригад обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не отмечено, на всех участках фронта наблюдалась тишина.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским воинами.

Следуя полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня наши военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи

Террористы на Донбассе открыли огонь из гранатомета

Террористы на Донбассе открыли огонь из гранатомета (Facebook штаба ООС)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, с начала суток 22 августа в зоне проведения ООС зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ.

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