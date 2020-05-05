Войска Путина запустили ракету по мирному населению: появилось официальное заявление

В понедельник, 4 мая, наемники России запустили по жилым кварталам на Донбассе неуправляемую авиационную ракету.

Атаку подтвердил 5 мая пресс-центр Объединенных сил на странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Вчера в окрестностях Павлополя, в нескольких десятках метров от жилых домов украинскими военнослужащими была обнаружена неуправляемая авиационная ракета С-8. По предварительной информации, ракета была выпущена накануне российско-оккупационными войсками по направлению населенного пункта Верхньошироковское. К счастью, она не разорвалась. Никто из местных жителей не пострадал", – сказано в сообщении.

Войска Путина запустили ракету по мирному населению Пресс-центр ОС

Данный случай был задокументирован соответствующими следственными органами, после чего инженерно-саперные подразделения Вооруженных сил Украины обезвредили ракету на месте путем подрыва.

В штабе ООС предположили, что запуск С-8 был осуществлен из самодельной наземной пусковой установки.

Пресс-центр ОС

Пресс-центр ОС

"Поскольку ракета является неуправляемой, очевидным является тот факт, что оккупанты целились непосредственно в направлении населенного пункта. Такими действиями захватчики еще раз продемонстрировали свое циничное отношение к местному населению и сознательно подвергли мирных граждан опасности", – резюмировали в украинском штабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, о найденном снаряде 4 мая первой заявила прокуратура Донецкой области. По факту атаки открыли уголовное производство.

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