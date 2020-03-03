Войска Путина уничтожили ракетой грузовик с бойцами ВСУ: детали адского удара

Российские оккупанты вблизи села Нижнетеплое управляемой противотанковой ракетой уничтожили украинский грузовик КрАЗ с бойцами ВСУ.

Он доставлял продукты питания военным, передает ТСН. В результате удара один воин погиб, двое получили ранения, еще двое – контужены.

Стрелял по бойцам ВСУ профессионал, ведь расчет был произведен на дальнюю дистанцию. Грузовик ехал вдоль реки и уже подъезжал к позициям украинских защитников.

"Расстояние составляло более трех километров – это не возможно сделать не подготовленному. Можем отметить, что это российско-оккупационные войска осуществили выстрел", – подчеркнул пресс-офицер ТУ "Север" Виталий Кириллов.

Как сообщал OBOZREVATEL, пятеро украинских воинов получили ранения, еще двое – боевое поражение во время столкновений с террористами "Л/ДНР" на Донбассе 1 марта. Еще один воин погиб.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram