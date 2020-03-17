Войска Путина ударили тяжелым оружием по ВСУ на Донбассе: пролилась кровь

В понедельник, 16 марта, вооруженные формирования Российской Федерации снова открыли огонь на Донбассе, ранив украинского военнослужащего.
Обстрелы в частности велись под населенным пунктом Пески. Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил в Facebook.
Террористы использовали для нападения запрещенное "Минском" вооружение: стреляли из минометов калибра 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Войска Путина ударили тяжелым оружием по ВСУ
Вільне Радіо
С начала текущих суток, 17 марта, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" был зафиксирован обстрел вблизи населенного пункта Березово. Огонь открыли со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Обстрелы 16 марта
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано 5 обстрелов, а именно:
дважды недалеко от населенного пункта Пески – из минометов калибра 82 мм – 5 мин, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
рядом с Лебединским – из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
неподалеку Красногоровки – со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
вблизи населенного пункта Славное – из стрелкового оружия.
Ситуация на Донбассе
mediarnbo.org
Два обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
рядом с Новотошковским – из противотанкового ракетного комплекса;
недалеко от населенного пункта Хутор Вольный – из 82-мм минометов – 3 мины.
Как сообщал OBOZREVATEL, 15 марта террористы ранили четырех украинских военнослужащих на Донбассе
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.