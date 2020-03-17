Войска Путина ударили тяжелым оружием по ВСУ на Донбассе: пролилась кровь

В понедельник, 16 марта, вооруженные формирования Российской Федерации снова открыли огонь на Донбассе, ранив украинского военнослужащего.

Обстрелы в частности велись под населенным пунктом Пески. Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил в Facebook.

Террористы использовали для нападения запрещенное "Минском" вооружение: стреляли из минометов калибра 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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С начала текущих суток, 17 марта, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" был зафиксирован обстрел вблизи населенного пункта Березово. Огонь открыли со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы 16 марта

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано 5 обстрелов, а именно:

дважды недалеко от населенного пункта Пески – из минометов калибра 82 мм – 5 мин, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с Лебединским – из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Красногоровки – со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи населенного пункта Славное – из стрелкового оружия.

Ситуация на Донбассе mediarnbo.org

Два обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

рядом с Новотошковским – из противотанкового ракетного комплекса;

недалеко от населенного пункта Хутор Вольный – из 82-мм минометов – 3 мины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 марта террористы ранили четырех украинских военнослужащих на Донбассе

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