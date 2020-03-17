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17 марта • обновлено в 07:47
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Войска Путина ударили тяжелым оружием по ВСУ на Донбассе: пролилась кровь

1.3т
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В понедельник, 16 марта, вооруженные формирования Российской Федерации снова открыли огонь на Донбассе, ранив украинского военнослужащего.

Обстрелы в частности велись под населенным пунктом Пески. Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил в Facebook.

Террористы использовали для нападения запрещенное "Минском" вооружение: стреляли из минометов калибра 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Войска Путина ударили тяжелым оружием по ВСУ

Войска Путина ударили тяжелым оружием по ВСУ

Вільне Радіо

С начала текущих суток, 17 марта, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" был зафиксирован обстрел вблизи населенного пункта Березово. Огонь открыли со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы 16 марта

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано 5 обстрелов, а именно:

  • дважды недалеко от населенного пункта Пески – из минометов калибра 82 мм – 5 мин, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • рядом с Лебединским – из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

  • неподалеку Красногоровки – со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • вблизи населенного пункта Славное – из стрелкового оружия.

Ситуация на Донбассе

Ситуация на Донбассе

mediarnbo.org

Два обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

  • рядом с Новотошковским – из противотанкового ракетного комплекса;

  • недалеко от населенного пункта Хутор Вольный – из 82-мм минометов – 3 мины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 марта террористы ранили четырех украинских военнослужащих на Донбассе

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины ООС Донбасс Новости Донбасса
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
не надо носить шевроны,что вы в о йска путина.,ни кто бв не понял кто ударил
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