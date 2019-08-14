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Войска Путина стянули на Донбасс "Грады" и танки: в чем дело

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На оккупированной Луганщине были замечены десятки реактивных систем залпового огня "Град", которые были размещены с нарушением линий отвода.

Об этом идет речь в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. "10 августа БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил 7 реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-21" Град ", 122 мм) на полигоне у н. П. Миусинск (62 км юго-западнее Луганская) 2 буксируемые гаубицы (2А65 "Мста-Б", 152 мм) у н. п. Ольховка (40 км к востоку от Донецка) и 22 РСЗО (БМ-21) вблизи н. п. Хрустальный (быв. Красный Луч; 56 км к юго-западу от Луганска )", – сказано в сообщении.

Отмечается, что вооружение разместили с нарушением линий отвода, определенных Минским договоренностями.

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"Грады"

"Грады"

"Известия"

Также на оккупированном Донбассе зафиксированы десятки единиц тяжелого вооружения, которое было "размещено за линиями отвода, однако за пределами выделенных мест хранения".

"10 августа БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил "20 танков (неустановленного типа) на полигоне у н. п. Круглик (31 км юго-западнее Луганска)", еще три танка (вероятно Т-64) находились у Хрустального. Кроме того, 5 самоходных гаубиц (2С1), 12 буксируемых гаубиц (Д-30 "Лягушка", 122 мм) и 8 танков (неустановленного типа) было обнаружено на полигоне у Миусинска", – говорится в отчете.

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне боевых действий на Донбассе специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине зафиксировала огромное количество российских реактивных систем залпового огня "Град" и танков.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Тварей Истребляют Свидомитых
Тварей Истребляют Свидомитых
Будут вас алкашей ВСУшных к земле приучать,Запниковали свиньи усраинские.
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