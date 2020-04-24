Войска Путина развязали кровавые бои на Донбассе: ВСУ понесли потери

Трое украинских воинов получили ранения в результате коварных действий вооруженных формирований Российской Федерации, которые 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе 23 апреля.

В то же время наши защитники не оставили провокации врага без ответа, потери противника уточняются. Об этом сообщает штаб ООС на странице в Facebook.

В целом на протяжении суток противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, которые по Минским договоренностям должны храниться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Российские наемники на Донбассе ранили воинов ВСУ

Так, большинство нарушений было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", где враг 13 раз обстрелял подразделения ОС:

трижды у Новомихайловки – из гранатометов различных систем;

дважды вблизи Павлополя – из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем;

в направлении Марьинки – из минометов 82-го калибра (11 мин);

неподалеку Широкиного – с 82-мм миномета и подствольных гранатометов;

вблизи Новоселовки-2, Авдеевки, Новотроицкого и трижды у Старогнатовки – из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования РФ совершили два обстрела:

вблизи Орехового – с миномета калибра 82 мм;

у Новозвановки – с автоматических станковых гранатометов.

Ситуация в зоне ООС на Донбассе 23 апреля mediarnbo.org

"За прошедшие сутки наши военнослужащие, надежно удерживая оборону, действовали решительно и дали враждебным подразделениям достойный отпор. Любые преступные попытки вооруженных формирований РФ обострить ситуацию в районе операции и в дальнейшем будут оперативно и жестко пресекаться подразделениями из состава Объединенных сил с помощью имеющихся огневых средств", – говорится в сообщении.

Известно, что с начала этого периода российские наемники уже дважды обстреляли наших защитников. По позициям в районе Орехового они открывали огонь из минометов калибра 120 мм, а по опорным пунктам неподалеку Павлополя – с минометов калибра 82 мм. В ответ украинские воины применяли дежурные огневые средства.

За нынешние сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил тоже не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские террористы на Донбассе продолжают использовать период карантина из-за коронавируса для дестабилизации на фронте. По данным ГУР Минобороны, оккупанты устанавливают дополнительные минные поля, в том числе на потенциальных участках разведения войск, в непосредственной близости от дорог и сельскохозяйственных угодий.