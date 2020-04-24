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24 апреля • обновлено в 07:54
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Войска Путина развязали кровавые бои на Донбассе: ВСУ понесли потери

1.9т
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Трое украинских воинов получили ранения в результате коварных действий вооруженных формирований Российской Федерации, которые 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе 23 апреля.

В то же время наши защитники не оставили провокации врага без ответа, потери противника уточняются. Об этом сообщает штаб ООС на странице в Facebook.

В целом на протяжении суток противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, которые по Минским договоренностям должны храниться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Российские наемники на Донбассе ранили воинов ВСУ

Российские наемники на Донбассе ранили воинов ВСУ

Так, большинство нарушений было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", где враг 13 раз обстрелял подразделения ОС:

  • трижды у Новомихайловки – из гранатометов различных систем;

  • дважды вблизи Павлополя – из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем;

  • в направлении Марьинки – из минометов 82-го калибра – 11 мин;

  • неподалеку Широкиного – с 82-мм миномета и подствольных гранатометов;

  • вблизи Новоселовки-2, Авдеевки, Новотроицкого и трижды у Старогнатовки – из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования РФ совершили два обстрела:

  • вблизи Орехового – с миномета калибра 82 мм;

  • у Новозвановки – с автоматических станковых гранатометов.

Ситуация в зоне ООС на Донбассе 23 апреля

Ситуация в зоне ООС на Донбассе 23 апреля

mediarnbo.org

"За прошедшие сутки наши военнослужащие, надежно удерживая оборону, действовали решительно и дали враждебным подразделениям достойный отпор. Любые преступные попытки вооруженных формирований РФ обострить ситуацию в районе операции и в дальнейшем будут оперативно и жестко пресекаться подразделениями из состава Объединенных сил с помощью имеющихся огневых средств", – говорится в сообщении.

Известно, что с начала этого периода российские наемники уже дважды обстреляли наших защитников. По позициям в районе Орехового они открывали огонь из минометов калибра 120 мм, а по опорным пунктам неподалеку Павлополя – с минометов калибра 82 мм. В ответ украинские воины применяли дежурные огневые средства.

За нынешние сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил тоже не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские террористы на Донбассе продолжают использовать период карантина из-за коронавируса для дестабилизации на фронте. По данным ГУР Минобороны, оккупанты устанавливают дополнительные минные поля, в том числе на потенциальных участках разведения войск, в непосредственной близости от дорог и сельскохозяйственных угодий.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООС террористы "ДНР" Вооруженные силы Украины
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Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
Ждемс пополнения в гурту небесной CKOTHE!!!!
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Даже самые упоротые с к а к л ы уже не верят таким новостям...)))
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
меняем плашку,меняем,меняем.лисничук слышишь?и довгань передай
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