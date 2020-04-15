Войска Путина развязали кровавые бои на Донбассе: ВСУ понесли потери

Во вторник, 14 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации девять раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, в результате чего двое наших героев получили ранения, один воин потерпел боевого поражение.

Противник использовал для атак гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщает штаб ООС на странице в Facebook.

Однако наши воины решительно открывали огонь, принуждая противника к восстановлению режима "Тишина". Сейчас потери оккупантов уточняются.

Война на Донбассе

Отмечается, что все вражеские обстрелы за прошедшие сутки зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

четыре раза у Авдеевки, Песков и Павлополя – с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

в районе Красногоровки – со станковых противотанковых гранатометов;

рядом с Новомихайловкой – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Старогнатовки, Тарамчуки и Каменки – из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

"Агрессивные и преступные действия со стороны российских оккупантов безнаказанными не остались – огнем из штатного вооружения подразделения Объединенных сил решительно подавили вражескую активность. На каждый обстрел противник и в дальнейшем будет получать адекватный и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников", – говорится в сообщении.

Ситуация в зоне проведения ООС на Донбассе 14 апреля mediarnbo.org

В штабе добавили, что с начала нынешних суток российские оккупационные войска активности не проявляли, потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил тоже не зафиксировано. А ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированной Горловке за последний месяц российские пропагандисты вели массированную пропагандистскую атаку против ООС и СММ ОБСЕ.